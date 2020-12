Landkreis Nordsachsen: Nur noch drei Wertstoffhöfe geöffnet

Nordsachsen

Auch während des bundesweit harten Corona-Lockdowns bleiben in Nordsachsen drei Wertstoffhöfe für Privathaushalte und Gewerbetreibende zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Dabei handelt es sich um die Betriebshöfe Rechau/Zöschau (für den Raum Oschatz), Torgau (für den Raum Torgau) und den Wertstoffhof Spröda (für den Raum Delitzsch-Eilenburg). Die Wertstoffhöfe in Bad Düben, Taucha, Schkeuditz/ Radefeld und Lissa sind hingegen zunächst bis 10. Januar 2021 geschlossen.

Personaldecke wird dünner

„Die starke Zunahme des Infektionsgeschehens spiegelt sich auch in den Entsorgungsunternehmen wider, wo die Personaldecke immer dünner wird“, sagte der zuständige Dezernent Eckhard Rexroth. „Vorrang hat natürlich die Absicherung der Müllabfuhr. Trotzdem wollen wir das Serviceangebot der Wertstoffhöfe zumindest an drei Standorten aufrechterhalten, die sich über die Fläche des Landkreises verteilen. Die sächsische Corona-Schutz-Verordnung lässt das auch nach den Bund-Länder-Beschlüssen zu.“

Unabhängig von den kreisweiten Regelungen bleibt auch der Wertstoffhof der Remondis GmbH in Eilenburg zu den normalen Zeiten weiter geöffnet.

Abfall-App vom Landkreis

Für aktuelle Informationen zur Müllentsorgung empfiehlt der Umweltdezernent, die Abfall-App des Landkreises zu nutzen. Diese kann in den bekannten Stores unter „AbfallApp Abfall+“ kostenfrei heruntergeladen werden - danach „ Landkreis Nordsachsen“ auswählen, im Menüpunkt „Einstellungen“ die eigene Adresse eingeben und auf welche Weise man an Termine erinnert werden will. Unter „News und Aktuelles“ bleiben Nutzer zudem immer auf dem Laufenden. Aktuelle Meldungen für den jeweiligen Ort sind gleichfalls als Push-Nachrichten erhältlich.

Von LVZ