Landkreis Nordsachsen plant Fördercampus für Delitzsch

Delitzsch

Es wird die umfangreichste Investition des Landkreises Nordsachsen in den kommenden Jahren: Auf dem Areal gegenüber dem Sozial- und Beschäftigungs-Zentrum an der Richard-Wagner-Straße soll in Delitzsch ein Förderschulcampus entstehen. Dort sollen die Pestalozzischule, das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen, und die Fröbelschule, das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, einziehen. „An ihren aktuellen Standorten können sie sich baulich nicht mehr weiterentwickeln“, so Jens Kabisch, zweiter Beigeordneter des Landrates und zuständig für Nordsachsens Finanzen. Auf der anderen Seite sind Bedürfnisse und Anforderungen an die Einrichtungen gestiegen. Der gemeinsame Standort war schon lange im Gespräch.

Höhere Kapazität

Die Pestalozzi-Schule hat derzeit reichlich 200 Schüler, Fröbel circa 50. Die gesamte Kapazität soll dann für 300 Lernende ausgelegt werden. Die beiden Schulen bleiben aber getrennte Einrichtungen.

Anzeige

Derzeit ist vor allem die Grundstücksfrage geklärt. Ein Glücksfall. Gegenüber dem Behindertenzentrum, neben dem Lidl-Markt, hat die Stadt ein 13 000 Quadratmeter großes Grundstück frei. Es bietet Platz für Schulgebäude, Hort und Sporthalle. Sowohl die Delitzscher Stadträte als auch die Kreisräte gaben in den vergangenen Wochen grünes Licht für den Handel.

Weitere LVZ+ Artikel

Erste Vorbereitungen

„Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Raumprogramm und die optimale Gestaltung des Schulareals“, erklärt Kevin Kaspritzki, Amtsleiter des Zentralen Immobilienmanagements (ZIM) auf die LVZ-Anfrage. Die Schulleitungen seien über die Pläne informiert, berichtet Jens Kabisch. „Im Herbst geht es dann an die Nutzerbeteiligung.“ Die Schulkonferenzen, in der Schüler, Eltern und Lehrer vertreten sind, sollen einbezogen werden.

Beste Bedingungen als Ziel

Beide Delitzscher Förderschulen benötigen einen optimalen, den aktuellen Anforderungen entsprechenden Schulneubau, um bestmögliche Lernbedingungen für die Schüler mit ihren unterschiedlichen Förderschwerpunkten zu ermöglichen. So hatte es bereits Pläne zur Erweiterung der Pestalozzi-Schule gegeben. „Aber der damit erreichbare Zustand wäre immer noch nicht befriedigend gewesen“, schätzt Jens Kabisch ein. Denn die Hortbetreuung der Schüler müsste weiterhin außerhalb stattfinden. Auch an der Fröbelschule kamen die Sanierungsabsichten unter anderem hinsichtlich neuer Brandschutzanforderungen an ihre Grenzen. Zudem gibt es spezielle Anforderungen an die Barrierefreiheit. Denn es werden viele Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderung betreut. In der Immobilie im Ortsteil Rödgen kann dem nicht ohne weiteres entsprochen werden.

Einkaufs-Übung und Praktika

Die Nachbarschaft des ausgewählten Geländes zur Werkstatt des Sozial- und Beschäftigungs-Zentrums und dem Supermarkt, sei gerade für die Schüler des Fröbelzentrums vorteilhaft. Die Übungsstätte fürs Einkaufen und die Werkstatt für Praktika kommen so in fußläufige Nähe.

Im nordsächsischen Doppelhaushalt 2021/22 sollen die ersten Mittel eingeplant werden. Eine „Innutzungnahme ist fürs Schuljahr 2025/2026 vorgesehen“, so Kevin Kaspritzki. Es wird davon ausgegangen, den Bau bis zum Frühjahr 2025 fertigzustellen. „Das wird ein beispielgebendes Projekt“, verspricht Jens Kabisch.

Von Heike Liesaus