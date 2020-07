Delitzsch/Brodenaundorf/Zwochau

Es wird wohl nicht so schlimm werden. Bei koordinierten Kontrollen am Werbeliner See, die das nordsächsische Landratsamt (LRA) gemeinsam mit dem Delitzscher Polizeirevier am Donnerstagnachmittag durchführten, wurden insgesamt 25 Personen angesprochen und über ihre Verstöße gegen die vor gut einem Jahr in Kraft getretene Schutzverordnung aufgeklärt. Es geht dabei unter anderem um das Verlassen der Wege, Baden oder freilaufende Hunde. Der Ausflug zwei junger Frauen wird vermutlich mit einer schriftlichen Verwarnung enden. Sie hatten etwa 20 Meter vom Rundweg entfernt am Ufer des Sees Fotos gemacht.

Treffpunkt Parkplatz an der Delitzscher Seite: Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Nordsachsen kontrollierte mit Unterstützung des Delitzscher Polizeirevieres die Einhaltung der Naturschutzverordnung am Werbeliner See. Quelle: Wolfgang Sens

Anzeige

50 Ordnungswidrigkeitsverfahren innerhalb eines Jahres

Giso Damer, Sachgebietsleiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landkreis, führte die Kontrollen mit sechs Kollegen und der Unterstützung von zwölf Polizeibeamten rund um den See durch. Mögliche Bußgelder sollen „nicht bestrafen, sondern erziehen“, ordnet er den Verstoß der beiden Frauen ein. Wer sich wie sie einsichtig zeige und keinen schwerwiegenden Verstoß begangen hat, müsse nicht zwingend zur Kasse gebeten werden. Nachdem ihre Personalien vor Ort aufgenommen und das Fehlverhalten erklärt wurde, bekommen sie Post und die Möglichkeit, sich noch einmal zu äußern.

Weitere LVZ+ Artikel

„Nach erster Prüfung werden 17 Ordnungswidrigkeitsverfahren weiterbearbeitet. Die Verstöße werden einzeln geprüft, bewertet und letztlich steht erst nach Abschluss der Verfahren fest, ob diese mit schriftlicher Verwarnung, mit Ordnungsgeld oder mit Bußgeld geahndet werden“, fasst der LRA-Umweltdezernent Eckhard Rexroth die Kontrollen zusammen.

Seit der Werbeliner See vor gut einem Jahr dauerhaft unter Schutz gestellt wurde, seien 50 Ordnungswidrigkeitsverfahren bearbeitet worden „Bußgeldverfahren blieben bisher die Ausnahme“, sagt Rexroth. „Das Gros der Vergehen wurde mit mündlichen oder schriftlichen Verwarnungen geahndet.“ Auch die Aktion in dieser Woche sei „nicht per se als Bestrafung gedacht“ gewesen. „Wiederholt sollten die Besucher sensibilisiert werden, dass sie sich in einem Naturschutzgebiet bewegen und sich deswegen an entsprechende Regeln halten müssen.“

Ziel der Aktion des nordsächsischen Umweltamtes war unter anderem, die Einhaltung des Verbots des Verlassens der Wege zu kontrollieren. Quelle: Wolfgang Sens

Das Auto ist am Werbeliner See tabu

Dies sei auch weiter die Maßgabe des LRA. „Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Bürger die Inhalte der Naturschutzgebietsverordnung kennen und sich an die Regeln halten“, sagt Rexroth. In den vergangenen Jahren habe sich der Landkreis primär darauf konzentriert, zum Thema Aufklärungsarbeit zu leisten. Es habe sich jedoch gezeigt, dass ergänzend die Ahndung von Verstößen erforderlich ist.

Bei früheren Kontrollen, wie etwa im Juli vor zwei Jahren, stellte das Umweltamt beispielsweise innerhalb von nur wenigen Wochen 709 Verstöße fest. Darunter auch elf Pkw, die sich im Naturschutzgebiet befanden. In diesem Bereich fällt auch das bisher schwerste Vergehen. Rexroth: „Jemand ist mit seinem Auto bis ans Wasser gefahren. Im Kies hat sich die Person dann festgefahren.“ Welches Bußgeld auf denjenigen zukommt, könne der Dezernent noch nicht sagen. Das Verfahren läuft. Die erwartete Strafe dürfte aber wohl deutlich über der liegen, die die jungen Frauen zu befürchten haben.

Lesen Sie auch

Von Mathias Schönknecht