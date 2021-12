Landratswahl 2022: CDU-Vorstand will wieder Kai Emanuel nominieren

Nordsachsen

Im kommenden Jahr finden im Landkreis Nordsachsen Landratswahlen statt – und Amtsinhaber Kai Emanuel (parteilos) wird dann wohl wieder auf dem Wahlzettel stehen. „Der erweiterte Kreisvorstand hat sich dafür ausgesprochen, Amtsinhaber Kai Emanuel für die Landratswahl im kommenden Jahr als Kandidaten der CDU Nordsachsen zu nominieren“, erklärte gestern die Kreisvorsitzende der Christdemokraten, Christiane Schenderlein. Das Votum sei einstimmig gewesen. „Insbesondere die anwesenden Bürgermeister lobten bei unserer digitalen Kreisvorstandssitzung die gute Zusammenarbeit mit dem Landrat. An seinen bisherigen Erfolgen wollen wir anknüpfen. Kai Emanuel ist gut für unseren Landkreis.“

Kreisparteitag muss noch zustimmen

Über die Nominierung müssen nun noch die Mitglieder auf dem Kreisparteitag am 4. Februar 2022 entscheiden. Zuvor werden sich noch die CDU-Ortsverbände zu dem Vorschlag positionieren.

„Wenn der Kreisparteitag mir im Februar das Vertrauen ausspricht, stehe ich für eine weitere siebenjährige Amtszeit im für mich schönsten Landkreis Deutschlands gern zur Verfügung“, so Kai Emanuel. Der Delitzscher, Jahrgang 1968, ist parteilos, trat aber bereits bei der bisher letzten Landratswahl im Jahr 2015 für die CDU als Nachfolger von Langzeit-Landrat Michael Czupalla an. Die nächste Landratswahl findet am 12. Juni 2022 statt. Holt an diesem Tag kein Bewerber über die Hälfte der Stimmen, dann kommt es am 3. Juli 2022 zu einem zweiten Wahlgang.

SPD, Linke und Grüne führen Gespräche

Auch bei der politischen Konkurrenz laufen derweil bereits die Sondierungen. Die Überschrift des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP im Bund, „Mehr Fortschritt wagen“, gelte aus Sicht der nordsächsischen Sozialdemokraten auch für die nun anstehenden Landrats- und Bürgermeisterwahlen, erklärte der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Volkmar Winkler. „Wir sind uns als Kreisvorstand einig darüber, dass wir mit Linken und Grünen in Nordsachsen Gespräche über eine Reihe von Kandidaturen führen werden.“

In ersten Gesprächen sei unter anderem festgestellt worden, dass alle drei Parteien „eine ganze Reihe von Themen anders sehen als der amtierende Landrat“. Insbesondere in den Bereichen Soziales, Umwelt, Gesundheit und Bildung lägen die Vorstellungen weit auseinander, so Winkler weiter. In Kürze werden nun in den nächsten Gesprächen konkrete Zielstellungen und Kandidatenvorschläge sowohl für die Landrats- als auch die Bürgermeisterwahlen besprochen.

Linke sucht Annäherung

Schon vor der SPD hatte sich beim Blick auf die bevorstehenden Landrats- und Bürgermeisterwahlen die Linke öffentlich aus der Deckung gewagt. Die Vorsitzende des Linke-Kreisvorstands, Luise Neuhaus-Wartenberg, hatte im November erklärt: „Wir sind uns als Kreisvorstand absolut einig darüber, dass wir mit SPD und Grünen in Nordsachsen Gespräche über unterschiedliche Kandidaturen führen.“ Und weiter: „Wir finden nämlich, dass das ein absolutes Muss ist, wenn wir auf die Wahlergebnisse von vor ein paar Wochen schauen. Deshalb ist mein grundsätzlicher Appell, dass wir als Partei die Arschbacken zusammenkneifen, damit wir auch vernünftige Politik machen können, die an den wirklichen Interessen und Bedürfnissen der Menschen anknüpft.“ Inhalt gehe vor Personal.

Absolute Mehrheit im Jahr 2015

Kai Emanuel wurde 2015 mit 51,7 Prozent der Stimmen als Landrat gewählt. Auf Rang zwei lag weit abgeschlagen SPD-Kandidat Lars Menzel mit 18,2 Prozent. Bei der letzten Kreistagswahl – der Kreistag ist quasi das Parlament von Nordsachsen – im Jahr 2019 hatte die SPD 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 9,8 Prozent und die Grünen 5,4. Die CDU kam damals auf 28,9 Prozent, die AfD auf 19,4, die Freien Wähler auf 13,7.

Von kasto