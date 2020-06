Das Delitzscher Stadtfest Peter & Paul fällt diesmal aus. Aber den Peter & Paul-Taler gibt es trotzdem. Und das aus gutem Grund. Am Donnerstag wollen ihn die Delitzscher Landsknechte beim Delitzscher Abendmarkt „delitziös“ präsentieren.

Den Peter & Paul-Taler gibt es in diesem Jahr auch ohne das gleichnamige Stadtfest in Delitzsch. Er erinnert diesmal an die Pest im Jahr 1680. Quelle: privat