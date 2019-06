Nordsachsen/Audenhain

Nach der (Kommunal-) Wahl ist vor der (Landtags-)Wahl. Und einer schönen Tradition folgend, luden die Regionalbauernverbände am Mittwoch aufs Land nach Audenhain zu einer Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten beziehungsweise deren Vertretern ein. Tilo Bischoff und Ehrhard Neubauer, Vorsitzende der Regionalbauernverbände Delitzsch beziehungsweise Torgau hatten dabei, da die Grünen-Politikerin Barbara Scheller trotz Zusage nicht erschien, fünf Herren neben sich im Podium.

Es wird über die Köpfe der Landwirte hinweg entschieden

Dass bei den Bauern einiges klemmt, daraus machte Ehrhard Neubauer in seinem Eingangsstatement keinen Hehl. Zu oft würde über die Köpfe der Bauern hinweg entschieden. Als Beispiel führte er den Wolf an. „Als dieser in der Lausitz zum Problem wurde, entschieden Leute, die wohl nie einen Wolf zu sehen bekommen werden, dass er nicht abgeschossen wird.“ Er bemängelte aber auch, dass es nicht mal landesweit einheitliche Vorgaben beim Tierwohl gebe. „Jeder Amtsarzt entscheidet beim Stall neu und anders.“

Die perfekten Lösungen hatten da auch die fünf Herren nicht, die zunächst in alphabetischer Reihenfolge zu Wort kamen. Jörg Dornau (AfD) sah die Glyphosat-Problematik als „hochgespielt“ an und nannte als ein Ziel die bessere Produktvermarktung vor Ort, „weil nur das, was in Deutschland wächst und lebt, vernünftig kontrolliert werden kann“. Keinen Widerspruch gab es zudem von den anderen Podiumsmitgliedern zu seiner Aussage, dass bei der Beihilfe jeder Hektar gleich behandelt werden muss.

Tierschützer und Landwirte an einen Tisch

Bernd Merbitz CDU) wollte die konventionelle Landwirtschaft nicht in die Ecke drücken, Michael Bagusat-Sehrt (Die Linke) sprach sich dafür aus, dass in Deutschland nur nach deutschem Standard produzierte Produkte verkauft werden dürfen, und wollte Böden nicht zum Spekulationsobjekt werden lassen. Letzteres nannte auch Christoph Weitz (FDP). Er thematisierte zudem, dass die Landwirtschaft in Sachen Lohn und Ökologie in einem sehr ungleichen Markt produzieren muss. Einen ersten Ansatz aus dieser Misere sah er darin, dass „die EU inzwischen nicht mehr im Detail vorschreibt, wie jedes Land die Ziele erreicht“. Volkmar Winkler (SPD) hob hervor, dass man Probleme wie das Insektensterben zwar nicht negieren könne. „Aber das ist kein Problem der Landwirte, sondern von uns allen.“ Denn auch Elektrosmog und Licht könnten Mitverursacher sein. Zum Tierwohl machte er zudem den konkreten Vorschlag: „Landwirte und Tierschutzverbände gehören hier an einen Tisch und müssen sagen, wie der Stall aussehen soll.“ Dem pflichtete auch Bernd Merbitz bei. Mit Bezug auf seine frühere Tätigkeit als Polizeipräsident sagte er: „Ich wollte in Sachen Polizei gefragt werden, bei der Landwirtschaft müssen sie gefragt werden.“

Glyphosat ist auch eine Preissache

Karsten Ittner von der Agrargenossenschaft Sprotta ließ den Hinweis, dass Landespolitiker eher geringen Einfluss bei der EU-Landwirtschaftspolitik haben, nicht gelten. „Sie alle haben auch einen Parteiausweis. Wenn sie die Einzelhandelskartelle in die Schranken verweisen, erreichen wir am meisten. Denn Glyphosat hat auch eine Preisursache.“

Die Ehrlichkeit, dass Reglementierungen auch Preissteigerungen nach sich ziehen, vermisste der Linken-Politiker Bagusat-Sehrt. Genau diese seien aber nicht durchsetzbar, beklagten die Bauern. Sie würden die Politikvorgaben ausbaden müssen. Silke Hesse von der Direktvermarktung Laas bei Oschatz führte da auch das Russlandembargo an. „Das hat uns geschadet. Doch wir brauchen die Chance, Geld zu verdienen.“

Seit 2003 ist nichts passiert

Dass man es den Landwirten da mitunter unnötig schwer macht, wurde nicht nur am Beispiel des unreglementierten Tierstalls klar. So gibt es für Landwirte bisher keine Möglichkeit einer steuerfreien Risikorückstellung für schlechte Jahre. Alle fünf anwesenden Politiker bejahten diese. Warum es diese aber trotz solch breiten Konsenses bisher nicht gibt, wurde nicht wirklich klar. Gleiches gilt für die Mehrgefahrenversicherung. Ein entsprechendes Modell, so Ehrhard Neubauer, sei bereits 2003 von den Torgauer Bauern im Landtag vorgestellt und gut aufgenommen worden. „Doch getan hat sich nichts“, so sein Vorwurf 2019. Auch bei der immer noch nicht vollständig ausgezahlten Dürrehilfe und den nicht wirklich geregelten Entschädigungen in Sachen Polder-Überflutungsflächen fühlen sich die Bauern von der Politik alleine gelassen. Kontrolliert werden sie dagegen genug. Elke Neubert von Walkmühlenhof Torgau brachte die Situation in ihrem leidenschaftlichen Statement so auf den Punkt: „Ich wünsche mir von der Politik, dass sie uns vertraut. Wenn wir Mist machen, gehören wir bestraft, aber wir machen doch nicht nur Mist! Wir sind Landwirte mit Herz!“

Von Ilka Fischer