Krostitz

Das ist etwas Neues in der Region: Diese kleinen Pflanzen sollen bald Sojabohnen tragen. Jörg Olschewski stellt die Felder bei Krostitz seinen Kollegen am Ende der diesjährigen Flurschau des Regionalbauernverbande vor. Bis dahin hatten die Landwirtschaftsfachleute am gestrigen Montag ringsherum vor allem Raps-, Weizen- und Gerste-Felder sowie einige Mais- und Rüben-Äcker besichtigt. Die Landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft Krostitz baut auf einigen ihrer Felder die eiweißhaltige Ackerfrucht Soja an. Peter Birke, der lange Vorsitzender des Kreisbauernverbandes war, zeigte sich skeptisch: Zu DDR-Zeiten war das schon probiert worden. Ohne Erfolg. Die Pflanzen wurden nicht reif. Das sei aber bei den heutigen Züchtungen anders, so Olschewski. „Wir testen das. Es geht um die Biodiversität.“ Es sollen nicht nur drei Ackerfrüchte auf den Feldern vorkommen. Doch ob und welche Abnehmer für die Soja-Ernte zu begeistern sind, steht in den Sternen. „Aber das ist ein Anfang. Wenn es viele gibt, die das anbauen, wird es besser vermarktbar sein.“

Friedhelm Zschieschang zeigt seinen Kollegen, wie die Pflanzen auf einem seiner Rapsfelder gewachsen sind. Quelle: Heike Liesaus

Gleichung mit vielen Komponenten

Carsten Holzweißig und Friedhelm Zschieschang hatten diesmal quasi die Reiseleitung bei der Flurschau inne. Beide Landwirte betreiben ihre einige Hundert Hektar großen Betriebe mit jeweils einem Angestellten und teils mit Dienstleistern. Sie zeigten, wie es den Pflanzen auf ihren Äckern derzeit geht. Die Flurschau-Tour steht jeweils an, wenn die Felder längst bestellt sind, wenn alles getan ist, um unerwünschtes Gras, Kraut und Getier zu bekämpfen, wenn die Pflanzen nur noch reifen sollen. So erklärten die beiden fachmännisch, wie viele Körner auf den Quadratmeter eingebracht wurden, wie zufrieden sie mit dem jeweiligen Saatgut sind. Womit und wie viel und wann bei welchem Wetter gedüngt, oder Unerwünschtes bekämpft wurde. Wenn diverse Läuse, Mücken, Käfer, Fliegen die Pflanzen die Felder erstmal in Scharen befallen, wenn Viren oder bestimmte Schimmelpilze das Zepter übernommen haben, ist es zu spät. Das hörte sich nach Gleichungen mit vielen Komponenten an, aber auch einigen Unbekannten, nach Intuition und Fingerspitzengefühl. In erster Linie kann natürlich das Wetter die Pläne befördern oder durchkreuzen.

Mai war kühl und nicht nass genug

Zu bestimmter Zeit ist Trockenheit sogar gegen das unerwünschte Unkraut gut, weil es dann nicht so gut wächst, wie der Raps nebenan. Mit Sorge schauten jedoch beide Landwirte auf die Felder: auf Blätter, die anfangen, sich um Halme zusammen zu kräuseln, auf Ähren, die wegen der Hitze viel zu früh zulegen. Der Mai war zwar kühl, aber nicht nass genug, um den Bauern die sprichwörtlich gute Ernte zu begünstigen. „Wenn es so bleibt, wird es eine mittlere Katastrophe. So wie im vorigen Jahr“, schätzte Friedhelm Zschieschang die Perspektiven ein. Zwar waren für die nächsten Tage Gewittergüsse angesagt, aber allzu oft lösten die sich im vorigen Jahr. „Wir wünschen uns eine gute Ernte, die nicht zu zeitig anfängt“, so Carsten Holzweißig. Denn überall dort, wo die Ernte im Juni startet, sei damit zu rechnen, dass der Ertrag nicht hoch sein wird.

Von Heike Liesaus