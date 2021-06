Laube brennt in Lemsel

Lemsel

Zu einem Laubenbrannt mussten Delitzscher Rettungskräfte am Dienstagnachmittag ausrücken. Krankenwagen und Feuerwehren rasten in Richtung Süden. Im Rackwitzer Ortsteil Lemsel brannte eine Laube. Und das sorgte für gewaltige Aufregung. Denn dicke, dunkle Rauchschwaden zogen gen Himmel. Nach ersten unbestätigten Informationen habe es eine kleine Explosion gegeben, danach habe die Laube in der Gartenanlage an der Hauptstraße lichterloh in Flammen gestanden. Eine Person sei lebend aus der Laube gerettet worden und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die ADAC-Luftretter kamen zum Einsatz und versorgten den Mann.

Neben den Delitzscher Kameraden fuhren weitere Feuerwehren aus der näheren Umgebung zum Einsatzort. Alle mussten jedoch nicht mehr in das Geschehen eingreifen. Gegen 17 Uhr war das Feuer gelöscht und die Situation bereinigt. Informationen zur Ursache und Schadenshöhe lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Von pfü/A.P.