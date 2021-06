Rackwitz

Im Rackwitzer Ortsteil Lemsel ist am Dienstagabend ein Mann nach einem Laubenbrand verstorben. Am Mittwochnachmittag teilte die Polizeidirektion Leipzig mit, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet hat und ein Brandursachenermittler herausfinden soll, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Heißt, die Ursachen sind noch immer unklar.

Ermittlungen in alle Richtungen

Der Mann wurde von Ersthelfern aus der brennenden Laube gerettet und von einem Notarzt versorgt. Er erlag später im Rettungswagen seinen schweren Verletzungen. Kriminalisten begannen noch am Abend mit den Ermittlungen. Das Opfer wurde in die Rechtsmedizin überführt. Mittwochmittag war von der Polizei zu erfahren, dass „in alle Richtungen“ ermittelt wird. Am Nachmittag informierte die Polizeidirektion dann, dass die Ermittlungen andauern.

Laube in Lemsel brennt nieder

Was war passiert? Delitzscher Rettungskräfte rückten am Dienstagnachmittag aus. Krankenwagen und Feuerwehren fuhren gegen 16.45 Uhr in Richtung Süden. Die Rackwitzer Kameraden wurden bereits 16.30 alarmiert. Im Rackwitzer Ortsteil Lemsel brannte eine Laube. Zeugen hatten zuvor in einem Kleingartenverein einen lauten Knall wahrgenommen.

In Lemsel brennt eine Gartenlaube. Quelle: Alexander Prautzsch

Danach habe die Laube in der Gartenanlage an der Hauptstraße lichterloh in Flammen gestanden, sie brannte komplett nieder. Dunkle Rauchschwaden verdunkelten den Himmel. Eine Person wurde von Ersthelfern lebend aus der Laube gerettet und von einem Notarzt versorgt. Gegen 17 Uhr war das Feuer gelöscht und die Situation bereinigt. Es waren die Freiwilligen Feuerwehren Delitzsch, Zschortau, Rackwitz und Biesen vor Ort.

Von pfü