Laue: Kleines Dorf mit großer Vereinslandschaft

Laue

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Nach eigenen Angaben sieben Vereine und Gruppen bei 191 Einwohnern. Der kleinste Delitzscher Ortsteil Laue hat in Sachen Vereinsleben sehr viel zu bieten. Mehr als 140 Vereine gibt es aktuell in der gesamten Stadt mit ihren rund 25 000 Einwohnern. „Da sind wir also sehr gut vertreten“, sagt Thomas Görner, Vorsitzender des Vereins Motorsport Team Görner.

Lauesche für Laue

Außer den Motorsport-Enthusiasten gibt es den Verein „Laue, Land und Leute“, den Förderverein der örtlichen Feuerwehr, Kirchenförderer, den Verein „Der etwas andere Club“, der sich um den einstigen Jugendclub kümmert, die Engagierten vom Tierheim und Tierschutz am Rande des Dorfes, den Gartenverein am anderen Ende und die Jagdgenossen. Ziel aller ist es, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Dorf etwas zu tun. Laue hat – erwirkt durch verschiedenste Vereine – viel zu bieten: ein Dorfbackhaus zum Beispiel, Naturschutz mit Eulenturm und Insektenhotel, Bewahrung der Geschichte rund um das Kriegerdenkmal, Sanierungsvorhaben an der Kirche. Der einstige Jugendclub wurde als Raum für alle bewahrt.

Ohne die Vereine stünde das Dorf schlecht(er) da. Mit einem Fest am 9. November sollen die Vereine und ihre Mitglieder nun geehrt werden, in und um die kleine Fahrzeughalle der Feuerwehr wird gefeiert, alle arbeiten zusammen für einen schönen Nachmittag und Abend. „Wir wollen auch die Leute stärken, die etwas für den Ort tun“, sagt Helgard Lewek. Die Rentnerin gehört zu den Aktiven der ersten Stunde, hat in den Reihen von „Laue, Land und Leute“ viel für den kleinen Ortsteil getan, sich zudem für Dinge wie die Ortschronik engagiert. In dieser Arbeitsgruppe zur Ortschronik hat das Vereinsfest auch seinen Ursprung.

Vereinsfest ist wie Dorffest

Wobei: So ein Vereinsfest bedeutet eigentlich Dorffest. Denn ein Großteil der Bürger in Laue ist in einem Verein aktiv, schon 90 Gäste haben ihr Kommen für den 9. November zugesagt, weitere werden erwartet. Inzwischen hat auch der Oberbürgermeister zugesagt. „Das freut uns sehr“, betont Helgard Lewek. Das Fest, so die engagierte Seniorin, solle nun auch ein wenig die zu motivieren helfen, die sich bislang in noch keinem Verein engagieren. „Wir sind nun einmal ein sehr aktives Dorf“, sagt Enrico Mühlner vom Förderverein der Feuerwehr. Der wurde erst vergangenes Jahr gegründet. „Laue, Land und Leute“ dagegen ist mit seinem Vierteljahrhundert der Oldie unter den Vereinen in Laue. Größentechnischer Spitzenreiter ist der Tierschutzverein, in dem sich rund 250 Menschen – nicht nur aus Laue – engagieren und letztlich das Tierheim am Leben halten.

„Wir können stolz auf unsere Vereinslandschaft sein“, lobt Ortsvorsteher Carsten Hesse (Freie Wähler). Vereine würden letztlich den Wert der Dörfer bilden und zeigen, dass Gemeinschaft immer eine Stärke ist.

Von Christine Jacob