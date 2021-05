Leben bei Wiedemar die letzten Feldhamster von Sachsen?

Wiedemar

Im Jahr 2001 kam es im Gebiet der Gemeinde Wiedemar zu einer bis dahin beispiellosen Umsiedlungsaktion. Knapp 150 Feldhamster wurden auf einer etwa 16 Hektar großen Ackerfläche, die für die Erweiterung des Gewerbegebietes des Ortsteils Wiedemar vorgesehen war, gefangen und umgesetzt. Die Aktion galt lange als Erfolg. Im Vorjahr bat der Landkreis Nordsachsen die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach den letzten Exemplaren der vom Aussterben bedrohten Tiere in Sachsen. Diese sollen weiterhin in der Wiedemarer Gegend leben. Wie ging die Suche aus und soll sie in diesem Jahr wiederholt werden?

Feldmäuse dominierten die Meldungen des Vorjahres

Nordsachsens Umweltdezernent Eckhard Rexroth kann noch keine abschließende Aussage treffen. „Sofern die Aktion in diesem Jahr erneut stattfindet, werden wir diese vorher rechtzeitig ankündigen“, sagt Rexroth. Das Ergebnis des Vorjahres ist jedenfalls ernüchternd. Laut Landratsamt habe es beim Aufruf vereinzelte Verdachtsfälle gegeben, die sich allerdings allesamt nicht bestätigt haben. Bei den gemeldeten Funden habe es sich um Feldmäuse gehandelt. Auf anderen Flächen werde das Feldhamster-Monitoring derzeit noch ausgewertet, sagt Rexroth.

50 Euro hatte der Landkreis im Vorjahr für jeden Feldhamsterbau ausgelobt. Aufgrund der nicht bestätigten Fälle wurde aber keine Prämie ausgezahlt. Derzeit werde geprüft, „ob eine Wiederholung der Aktion aus fachlicher Sicht Sinn macht“, sagt Rexroth. Eine Abstimmung zu finanziellen Mitteln hat dementsprechend noch nicht stattgefunden. Bei positivem Entscheid könnte die Höhe der Prämie in gleicher Höhe erfolgen.

In dem Gebiet zwischen dem Werbeliner See und der Grenze zu Sachsen-Anhalt sollen sich die letzten Feldhamster im Freistaat Sachsen befinden. Quelle: Landkreis Nordsachsen

Felder dürfen nach der Ernte betreten werden

Weil für die Aktion auch private Felder betreten werden mussten, hatte der Aufruf bei den betroffenen Bauern für Skepsis gesorgt, auch wenn diese am Artenschutz interessiert seien. Im Wiederholungsfall werde es zwar eine frühzeitige Ankündigung aber keine Einzelabstimmung mit den Landwirten geben, sagt Rexroth. „Landwirtschaftsflächen unterliegen in der Zeit nach der Ernte und vor Neubestellung dem allgemeinen Betretungsrecht der freien Landschaft, wenn dadurch keine Kulturen beeinträchtigt werden“, erklärt der Umweltdezernent. „Unbeschadet dessen würde in einem Aufruf auf die gebotene Rücksichtnahme und Verhaltensregeln beim Betreten von Feldern hingewiesen.“

