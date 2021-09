Lebhafter erster LVZ-Stammtisch in Delitzsch

Delitzsch

„Ich wäre froh gewesen, wenn zehn Leser und Leserinnen kommen“, sagte LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa zur Begrüßung. „Jetzt sind wir elf.“ Während des Abends gab es Lob, aber auch Kritik an der Arbeit der Zeitung. Die Lokalredaktion Delitzsch hat am Mittwoch die Veranstaltungsreihe „LVZ-Stammtisch“ eröffnet. Bis zur Bundestagswahl am 26. September lädt die Leipziger Volkszeitung ihre Leser und Leserinnen auf ein Bier oder das Getränk ihrer Wahl und zum Plausch ein. 

Wer war in Delitzsch dabei?

Wir wollen vor Ort ins Gespräch kommen und wissen, was Sie sich von Ihrer Leipziger Volkszeitung (LVZ) wünschen. Sieben Stammtische sind im LVZ-Verbreitungsgebiet ingesamt geplant. Zum Auftrakt im Weißen Ross kamen elf Leser und Leserinnen mit der LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und den Lokalreportern und Lokalreportinnen aus Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben ins Gespräch.

Was interessierte die Leser und Leserinnen besonders?

Besondere Themen waren die Grundversorgung, die Infrastruktur des ländliches Raums und der gesellschaftliche Wandel, der auch die Zeitung betrifft. Mit schwindenden ÖPNV-Verbindungen, der Schließung des Konsums, der Schule vor Ort, all den Orten, wo sich die Gemeinschaft trifft, gehe auch der Zusammenhalt verloren, meinten die Leser.

Anregung kam von Bernd Voll aus Zwochau: „Die LVZ sollte viel intensiver in die Dörfer kommen und mit den Menschen ins Gespräch kommen, nicht mit den Funktionsträgern“, sagte er. Damit kommen die Themen aus der Landespolitik auf die Ebene, auf die sie gehört. „Man sollte den Menschen ein Sprachrohr geben“, sagte der LVZ-Leser.

„Rufen Sie uns an“

Es gab aber auch Lob. Eveline Thielecke bedankte sich zunächst bei allen Zustellern. „Die Zeitung hat bei uns in den letzten Jahrzehten nur ein, zwei Mal gefehlt. Sie kam selbst als dicker Schnee lag. Hardy Meinhardt aus Spröda nimmt „Zeitung zum Anfassen mit“, sagte er am Ende des Abends. Er sei angenehm überrascht. Gut findet er den Wandel in Richtung digitale Medien.

„Rufen Sie uns an, wenn Sie eine Geschichte in der Zeitung sehen wollen“, machte Redaktionsleiter Frank Pfütze das Angebot an alle Leser und Leserinnen. „Wir sind immer für Hinweise und Anregungen dankbar“, ergänzte sein Stellvertreter Nico Fliegner.

