Leere Stühle als stiller Protest in Delitzsch

Ein einladend gedeckter Tisch, doch die Stühle bleiben leer.Das Platznehmen wird durch rot-weißes Flatterband verhindert. Mit der Aktion „Leere Stühle“ machten Gastronomiebetriebe am Freitag bundesweit auf ihre existenzbedrohte Situation aufmerksam. Insgesamt beteiligten sich mehr als 75 Unternehmer – auch in Leipzig, Borna, Wurzen oder Bitterfeld.

Mit Lockerungen bricht das Geschäft ein

In Delitzsch protestierte Jens Fahr mit seiner Altstadtkneipe No. 2 – im Stillen. Trotz der für das Geschäft teils gravierenden Einschränkungen habe er in den zurückliegenden Wochen gut mit seinem Außer-Haus-Angebot überstehen können, sagt der Gastronom. Seit dieser Woche, mit den ersten Lockerungen, sei der Verkauf „völlig eingebrochen. Die Menschen haben wieder anderes zu tun“, sagt er.

Keine Almosen

Fahr musste seine Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit schicken. Von der angemeldeten Sofort-Hilfe habe er noch nichts außer einer Eingangsbestätigung des Antrages erhalten. Helfen würde ihm und anderen Gastronomen, wenn die Delitzscher weiter Essen außer Haus bestellen würden, sagt Fahr. Es gehe nicht darum, etwas geschenkt zu bekommen, sondern es selbst zu erwirtschaften. Doch dafür Fehle die Freigabe. „Wir Gastronomen waren die ersten, die von den Beschränkungen betroffen waren und wir werden die letzten sein, die von den Lockerungen etwas zu spüren bekommen.“

