Leerstehende Volksbank Filialen: Nur Zwochau ist noch zu haben

Vor einem Jahr war die Schließung der letzten Land-Filialen der Volksbank Delitzsch angekündigt. Die Wellen schlugen hoch, es liefen mehrere Unterschriftenaktionen gegen diesen Rückzug aus der Fläche. Aber auch in Löbnitz wurde die Schließung nur noch einige Monate hinausgezögert. Inzwischen sagt Lars Plotzki vom Volksbank-Vorstand: „Die vorgenommenen Zweigstellenschließungen haben wir gut verarbeitet und die Kunden zusammen mit ihren vertrauten Beratern in unsere Hauptstelle nach Delitzsch, in die Zweigstellen nach Bad Düben beziehungsweise Eilenburg übergeleitet.“ Wesentliche Rückgänge bei den Kundenzahlen seien nicht zu beobachten gewesen.

Aber was wurde in den vergangenen Monaten aus den leerstehenden Objekten in den vier Gemeinden? Bei der Nachnutzung sei der „regionale Bezug“ besonders wichtig gewesen, erklärt der Vorstand. So konnte die Geschäftsstelle Krostitz an eine in der Gemeinde ansässige Käuferin veräußert werden. Die Fläche wird weiter gewerblich genutzt.

Die Zweigstelle Löbnitz wird zur Begegnungsstätte. Dort hat sich der Pflegedienst der Löbnitzerin Annett Wohlschläger eingemietet. Die einstige Filiale in Hohnenprießnitz steht kurz vor dem Verkauf. Sie soll durch regionale Unternehmer genutzt werden.

Allein die ehemalige Zweigstelle in Zwochau bleibt ein Problemfall. Sie ist noch ohne Aussicht auf Nachnutzung. Es gab zwar Interessenten, die sich auch über die Gemeinde gemeldet hatten, aber bisher wurde es noch nichts Ernstes daraus.

