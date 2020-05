Gärten in Delitzsch und Umgebung suchen Pächter mit Elan

Delitzsch

Einen freien Kleingarten in Delitzsch finden? Das ist einfach und auch wieder nicht. Den raschen Überblick per Smartphone oder Tablet gibt es nicht. Denn auf der Liste des Delitzscher Kleingartenverbandes stehen zwar 52 Vereine, aber nur wenige betreiben eine Website. Bei 27 Delitzscher Vereinen hat offenbar nur das „Alte Lobertal“ in Benndorf einen Internetauftritt. Dort sind jedoch etwa ein halbes Dutzend Angebote mit Bildern hinterlegt.

Fast voll belegt

Auch Jörg Haubold, der Vorsitzende des Kleingartenvereins, „Nach Feierabend“ in Rackwitz hat gerade am Wochenende wieder einen Besichtigungstermin für die letzten drei freien Parzellen. Aber diese sind generell schwierig zu vermitteln. Bei zweien steht gar keine Laube drauf, auf der einen nur eine Laube und der Garten selbst ist nicht angelegt. „Ansonsten habe ich aber im letzten Monat zwei Gärten vermittelt. Mit drei freien sind wir bei 43 Gärten insgesamt so gut wie voll“, so der 41-Jährige. Es kommen sowohl Rackwitzer als auch Leipziger. Es sei aber nachzuvollziehen, dass sich viele Vereine mit dem Aufbau einer eigenen Website schwertun. Schließlich sind die meistens Vorstände bereits älter.

Regelmäßige Nachfragen

Beim Gartenverein Zschortau stehen sogar 15 freie Parzellen auf der Website. Aber bei 226 Gärten insgesamt relativiert sich die Zahl. „Momentan gibt es bei uns regelmäßig Nachfragen und es gehen auch regelmäßig Gärten in Pacht“, erklärt René Löbig. Er ist kommissarisch im Vorstand, der sich aktuell neu aufgestellt hat. Auch hier sind vor allem Gärten frei, die schon länger unbewirtschaftet waren und schwerer vermittelbar sind. „Aber momentan melden sich auch jüngere Familien, die mehr Elan mitbringen, die etwas daraus machen können.“

Anmeldung per Telefon

Auch beim Kleingartenverein „Erholung“ in Kölsa sind gerade zwei der gepflegteren Parzellen raus. Drei, die mehr Zuwendung brauchen, noch frei. Zurzeit läuft ohne die telefonische Vorabsprache kein Besichtigungstermin, erklärt der Vorsitzende Matthias Dietze. Denn coronabedingt ist die Anlage ansonsten derzeit für fremde Besucher geschlossen.

Aushang im Schaukasten

Wie machen die meisten Delitzscher Anlagen ohne einen Online-Auftritt auf freie Gärten aufmerksam? „Bei uns werden sie im Schaukasten ausgeschrieben. Da steht dann auch die Telefonnummer der Ansprechpartner“, erklärt Isabelle Krause von der Anlage „Am Wasserturm“ die weit verbreitete Praxis. Dort wurden durch die Vorbereitungen für die Bebauung mit Erholungs-Gewerbe gerade Gärten freigemacht, Pächter auf bis dahin leerstehende Areale umgesiedelt, aber es sind trotzdem freie zu bekommen. Gerade am Wochenende wurden dort zwei Gärten vergeben.

Von Heike Liesaus