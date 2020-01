Delitzsch

Viel Glück hatte am Donnerstag ein leichtsinniger Fahrradfahrer am Bahnübergang in der Leipziger Straße in Delitzsch. Wie die Bundespolizei berichtete, hatte der 21-Jährige trotz des sich nähernden Zuges mit seinem Rad die geschlossene Halbschranke umfahren. Der Triebfahrzeugführer in der S-Bahn habe sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dennoch touchierte der Zug das Fahrrad des jungen Mannes. Der 21-Jährige stürzte, blieb jedoch unverletzt.

Ermittlungen laufen

Das war es dann allerdings schon mit dem Glück. Denn wie die Bundespolizei weiter mitteilte, erwarten den jungen Mann nun gleich zwei Strafverfahren. Der Delitzscher hatte nämlich nicht nur die geschlossenen Halbschranken umfahren – er sei auch noch mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs gewesen. Die Ermittlungen laufen.

Die Bundespolizei appellierte übrigens noch an alle Verkehrsteilnehmer: „Geschlossene Schranken bedeuten Stopp! Sie schließen nicht ohne Grund! Umfahre sie niemals und klettere nicht darüber!“

Von lvz