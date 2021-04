Delitzsch

Die Bundeswehr wird ab Mai in Delitzsch (Kreis Nordsachsen) ein weiteres Impfzentrum betreiben. Das teilte der sächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (CDU) am Mittwoch mit. Die Initiative dazu seien von ihm und der Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein (CDU, Nordsachsen) ausgegangen. „Das Ganze wird komplett in der Regie der Bundeswehr laufen“, so Wendt. Das sächsische Gesundheitsministerium habe bereits eine Belieferung mit den notwendigen Impfstoffen zugesagt.

Impfungen rund um die Uhr nach Saarland-Vorbild

Auf dem Gelände der Unteroffiziersschule des Heeres soll es dann möglich sein, an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für die Region Leipzig zu impfen. Eine ähnliche Einrichtung der Bundeswehr existiert bereits im Saarland. „Ich gehe davon aus, dass wir im Mai so viel Impfstoff haben werden, dass wir jeden Bürger in Sachsen ein Angebot machen können“, sagte Wendt.

Bisher existieren in allen Kreisen und kreisfreien Städten Sachsens Impfzentren. Darüber hinaus wurden in Plauen und Grimma zusätzliche Zentren geschaffen. Sie werden allerdings vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Laut DRK sei es am Mittwoch mit 18.370 Impfungen an einem Tag gelungen, einen neuen Spitzenwert zu erreichen.

Von Roland Herold