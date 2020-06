Leipziger Künstler bricht Corona-Eis in Hohenossiger Werkstatt

Hohenossig

Kai Spade hat sich den Arbeitsplatz im Wintergarten eingerichtet. Dafür braucht es erstmal nicht viel: einen großen Tisch, Kupferplatten und Werkzeuge, mit denen er die Linien ins Metall sticht. Selbst Hund Juri hat seinen Platz im mitgebrachtem Nest und strahlt Arbeitsruhe aus. Kai Spade ist derzeit Artist in Residence im Künstlerhaus Hohenossig. Heißt: Der 39-Jährige Grafiker aus Leipzig kann hier einen Monat lang ungestört arbeiten. Vor allem hat er die Druckgrafik-Werkstatt mit den beiden engagierten Druckexperten Jeanette und Reinhard Rössler im Rücken.

Eisbrecher

„Es wird wieder Zeit nach so langer Zeit“, freut sich Reinhard Rössler. Die Corona-Ausgangsbeschränkungen hatten im April die Vernissage der Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Grafikwerkstatt verhindert. Aber die Rösslers feierten einfach zu zweit mit den künstlerischen Gästebucheinträgen, die ihnen die Teilnehmer des Druckgrafiksymposions über die Jahre hinterlassen hatten. Und nun ist Kai Spade auch Vorhut des Symposions, das am 3. August mit vier Künstlern starten soll. Sie werden ebenfalls für einen Monat gemeinsam in Hohenossig leben und arbeiten. „Er ist derjenige, der das Eis bricht“, fasst Reinhard Rössler zusammen.

Erst das Foto, dann die Grafik

Kai Spade stammt aus der Harzregion, hat in Braunschweig studiert und ist seit rund einem Jahrzehnt Leipziger. Die schwarz-weißen Fotos, die als Vorlagen auf dem Tisch vor ihm liegen, offenbaren, wie viel Aufwand er in die Vorbereitung seiner Werke investiert. Die Motive, die er nun in Grafik übersetzt, sind in verlassenen Gebäuden arrangiert. Mal sitzt ein Mädchen vor Bergen von Minitörtchen in einer verlassenen psychiatrischen Klinik. Mal sind es Obdachlose in einer Bushaltestelle, die wie ein Wohnzimmer eingerichtet ist. Ein Mann, der sehr viele Handschuhe auf einen Wäscheständer hängt, wird gerade zum Grafik-Motiv. Das Yin und Yang aus Morbidem, Abgründen und leisem Humor ist Kai Sprade wichtig. Um das herzustellen, betreibt er einigen Aufwand. Die barockverschnörkelte 70er-Jahre Tapete hat er selbst aus A4-Blättern zusammengesetzt an die Wand des leerstehenden Hauses tapeziert. Hinter der Tür wächst Grünes, eine Astschere steht auch da. Beim Arrangieren des Foto entstehen jeweils neue Ideen, die fürs endgültige Bild wichtig werden.

Kunst ohne Stillstand

Die Corona-Zeit brachte für ihn nicht so viele Einschränkungen. Eher die, dass er sich mit den Menschen, die er für seine Bilder fotografiert, nicht treffen konnte. Doch war es Glück im Unglück gerade in Elternzeit zu sein. Somit war er weniger darauf angewiesen, Werke zu verkaufen. Aber umgeben sich die Menschen vielleicht gerade jetzt mit mehr Kunst, weil sie mehr innerhalb ihrer vier Wände bleiben? Eine nette Idee. Einen solchen Trend haben auch die Rösslers nicht verspürt. Doch bei ihnen herrschte in der Zeit der Corona-Beschränkungen ebenfalls kein Stillstand. Auf direkte Kontakte verzichteten sie gern, schließlich zählen sie sich bereits zur Risikogruppe. Doch sie hatten gleich am Anfang die Künstler angerufen und gefragt, ob sie für uns etwas zu tun haben. Und sie bekamen einige Druckplatten geschickt. „Wir hatten wirklich gut zu tun“, erzählen die beiden. „Und wir haben es auch jetzt noch.“

Von Heike Liesaus