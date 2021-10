Leipziger entwickelt 15 Grundstücke an der Sackgasse in Wiedemar

Wiedemar

Das Vorhaben ist nicht neu. Seit 1994 soll das Gebiet mit der Adresse Sackgasse 7 im Wiedemarer Kernort zu einer Wohnsiedlung entwickelt werden. Verschiedene Investoren hatten in den zurückliegenden Jahren Pläne auf den Weg gebracht, doch keiner wurde umgesetzt. Zuletzt hatte der vorherige Projektentwickler die Fläche blockiert, sagt Tobias Behrendt, Geschäftsführer der Immplanopro GmbH, der das Areal zu Jahresbeginn erworben hat – „nach einjähriger Verhandlung“. Seit diesen Monat hat Behrendt auch die Zusage des Wiedemarer Gemeinderats. Der letzte Schritt, bevor er das Grundstück erschließen kann. 15 Grundstücke mit Einfamilienhäusern sollen nun entstehen.

Behrendt: Großer Unterschied zwischen Leipzig und Wiedemar

Behrendt hat gerade erst ein Projekt in der Gemeinde abgeschlossen. Nur wenige Kilometer weiter, im Ortsteil Klitschmar, ist Bauplatz an der Straße An den Teichen für neun Einfamilienhäuser entstanden. Die Entwicklung dieses ursprünglichen Dorfkernes fand Behrendt „spannend“.

Das neue Projekt des 44-jährigen Immobilienunternehmers an der Wiedemarer Sackgasse ist ähnlich gelagert. Es geht um ein ehemals als Bauernhof genutztes Objekt, das sich bis zur Staatsstraße 2 erstreckt. Auf dem Gebiet seien von anderen Investoren einmal Reihenhäuser geplant gewesen, sagt Behrendt. Er vertrete jedoch die Ansicht, dass Einfamilienhäuser besser in den ländlichen Raum passen. Das unterscheide Wiedemar beispielsweise von Leipzig, wo es mittlerweile mehr „um Masse statt Klasse“ gehe. In Wiedemar sollen die neuen Grundstücke eine durchschnittliche Größe von etwas über 600 Quadratmeter haben – das kleinste 500, das größte 950, erklärt Behrendt.

In zwei Jahren soll die Wohnsiedlung fertig sein

Behrendt übernimmt bei dem Projekt zwei Rollen. Er ist Eigentümer des Grundstücks, mit seinem Unternehmen, der Immplanopro, entwickelt er es zur Wohnsiedlung. Die anschließende Vermarktung läuft über die Immobilienberatung Behrendt. Auf diese Weise hat er bereits acht Vorhaben umgesetzt. Neben dem in Klitschmar entwickelte er unter anderem in Leipzig-Breitenfeld zwei Einfamilienhaussiedlungen am Parkring und der Björneborgstraße, mit einem Partner verwirklichte er Grundstücke am Fenchelweg in Wiederitzsch.

Mit dem Wohngebiet in Wiedemar will Behrendt voraussichtlich ab dem Frühjahr 2022 in die Vermarktung gehen, Ende 2023 soll das Vorhaben weitgehend beendet sein. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung habe bisher gut funktioniert. Behrendt sei überrascht gewesen, wie zugänglich diese war, sagt der Immobilienunternehmer. Es sei der Wille dagewesen, um das Vorhaben umzusetzen.

Versorgung in den Gemeinden muss stimmen

Tobias Behrendt könne sich vorstellen, in Wiedemar weitere Vorhaben dieser Art umzusetzen. „Ich fühle mich im Norden wohl, auch weil ich mit meiner Familie in Leipzig Wiederitzsch lebe“, sagt er. Doch er verstehe, dass die Gemeinde zuvor schauen müsse, welche Kapazitäten sie in den Schulen und Kitas haben. Denn mit den neuen Einfamilienhaussiedlungen kommen vorrangig junge Familien.

Von Mathias Schönknecht