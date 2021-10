Leipzigerin sammelt neue Erfahrungen im Künstlerhaus Hohenossig

Hohenossig

Artist in Residence, das ist immer ein Gastaufenthalt zur künstlerischen Weiterbildung. Im Künstlerhaus Hohenossig ist er mit dem unmittelbaren Zugriff auf Druckmaschinen und dem Kontakt zu Jeanette und Reinhard Rössler, zwei hochkarätigen Fachleuten, verbunden. Urte von Maltzahn-Lietz aus Leipzig genießt dieses Privileg zurzeit. Sie will sie die drei Wochen nutzen, um sich an Neuem zu erproben.

„Denn eigentlich bin ich im Holzschnitt zu Hause“, sagt die 48-Jährige. Dabei wurde eines ihrer Bilder bereits auf Hohenossiger Druckmaschinen gedruckt. Der einprägsame „Inuit“ gehört zu den Bildern, mit denen sie Besucher ihrer Website willkommen heißt. Das Blatt entstand in Rahmen eines Projekt des Augenfalter-Kollektivs, in dem sich acht Grafik-Künstlerinnen zusammengeschlossen haben. Damals hatte Urte von Maltzahn auch bereits einige Tage beim jährlichen Sächsischen Druckgrafik-Symposion in Hohenossig reingeschnuppert, war auf den Geschmack gekommen. Und ist nun froh, dass es mit dem derzeitigen Aufenthalt geklappt hat.

Sie ist in Güstrow geboren, studierte an der Leipziger Uni, war mehrmals länger in Spanien und Frankreich. Sie lebt und arbeitet jetzt freischaffend in Leipzig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Illustration, Druckgrafik, Zeichnung. Nun nutzt sie den Arbeitsplatz im Wintergarten des Künstlerhauses. Als erstes mussten Meermotive „erledigt“ werden, die schon lange vom Kopf aufs Papier wollten. Das maritime Umfeld beschäftigt sie immer wieder. Aber es kommt auch figürliches aufs Papier, werden verschieden Ätztechniken getestet. „Für mich ist Ziel, alle Drucktechniken auszuprobieren“, sagt sie augenzwinkernd. Aber da reichen drei Wochen leider nicht. In der Ausstellung zur 36. Leipziger Grafikbörse, die noch bis zum 21. November im Museum für Druckkunst gezeigt wird, ist Urte von Maltzahn-Lietz derzeit mit den Augenfalter-Künstlerinnen vertreten.

