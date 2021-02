Leiterin weg – Ärger an der evangelischen Grundschule Delitzsch

Delitzsch

Paukenschlag an der Grundschule Peter und Paul Delitzsch: Brita Kaiser-Deutrich soll dort nicht länger Schulleiterin sein.

Der Vorstand des Trägervereins im Namen des Vorstandsgremiums und die Pädagogin selbst bestätigen dies auf Anfrage. „Das Arbeitsverhältnis ist beendet“, heißt es. Über Hintergründe und Details wird nicht gesprochen. Man habe Stillschweigen vereinbart. Die Kinder sind am Montag im Rahmen einer Andacht informiert worden, Ende vergangener Woche gab es eine Info an die Eltern.

Stillschweigen vereinbart

Jedwede Vermutung, der Schritt zum beendeten Arbeitsverhältnis könnte irgendetwas mit der pädagogischen Leistung von Kaiser-Deutrich zu tun haben, liegt scheinbar fern: Eltern zeigen sich schockiert und teils emotional. Es fließen Tränen. Manche ringen um Worte. Es herrscht Kopfschütteln, weil Eltern nicht weiter wissen und unsicher sind, wie das personell kompensiert wird. Immer wieder wird auch Unverständnis geäußert. Wie es zu dieser Personalentscheidung kam, entziehe sich der Kenntnis. Zwar hat es am Mittwochabend einen virtuellen Elternabend zur Erläuterung der Situation gegeben, dort allerdings sind folglich des Stillschweigens auch den Eltern der derzeit 83 Schülerinnen und Schüler keine Details oder Begründungen genannt worden, was einige nicht verstehen.

Eltern teils ratlos

Brita Kaiser-Deutrich ist eine sehr beliebte Pädagogin. Quelle: Wolfgang Sens

Es habe im Grunde „keine wirklichen“ Antworten zur Personalie gegeben, bemängelt ein Elternteil. Ein anderes findet, es sei nun eine prekäre Situation geschaffen worden und man habe den Eindruck, dass das Pädagogen-Team – es sind nun 5 Lehrer (3 Vollzeit) und 6 Erzieher – am Limit sei. Als Eltern habe man mitbekommen, dass das Team immer mehr gearbeitet habe und sich „aufopferte“ für die Sache. Aus der Vereinsmitte heraus heißt es, dass niemand unter die Räder kommen werde.

Eltern zeigen sich nun diesem Team, vor allem der „Ausnahmepädagogin“ Kaiser-Deutrich gegenüber dankbar und voll des Lobes: Einige schildern, dass ihre Kinder wegen verschiedenster Probleme und Eigenheiten an anderen Schulen keine Chance gehabt hätten, dort gemobbt wurden oder selbst auffällig gewesen sind. Manche betiteln ihre Kinder selbst als „schwierig“. Brita Kaiser-Deutrich habe ihnen nicht nur eine Chance gegeben, sondern sie aufgebaut und im positiven Sinne geformt. Kinder, die früher beispielsweise mit Aggressionen auffielen, seien „dank dieser tollen Pädagogin“ und „Bezugsperson“ im Guten „wie verwandelt“ gewesen.

Dank an Direktorin

Inzwischen hängt ein Transparent über der Eingangstür des Schulgebäudes in der Schulstraße. „Brita wir haben dich lieb“ steht darauf. Auch eine Unterschriftensammlung läuft. Manche Eltern berichten, dass sie nun überlegen würden, der Schule den Rücken zu kehren und ihr Kind an einer anderen Schule unterzubringen.

„Eine großartige Ausnahmepädagogin, Vertrauenslehrerin und Anwältin der Kinder“ lobten die Eltern des evangelischen Schulzentrums in Bad Düben Brita Kaiser-Deutrich in einem Leserbrief an die LVZ 2017. Vor genau vier Jahren musste die Lehrerin diese Schule nach internen Querelen verlassen. Ein Jahr danach hatte Brita Kaiser-Deutrich dann an der evangelischen Grundschule Delitzsch angefangen, die sich damals noch in den Kinderschuhen befand. Im August darauf wurden in der ersten freien Schule für Delitzsch die ersten Erst- und Zweitklässler eingeschult. Brita Kaiser-Deutrich hat die Peter-und-Paul-Schule in Delitzsch mit aufgebaut und mit zum Erfolg geführt. Auch für das nächste Schuljahr lagen dem Vernehmen nach mehr Anmeldungen vor.

Von Christine Jacob