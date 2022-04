Rackwitz

In der Nacht zum Dienstag bemerkten Anwohner in Lemsel kurz nach Mitternacht, dass ein Suzuki, der am Straßenrand geparkt worden war, im Flammen stand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Am Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden von geschätzten 6000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen.

Von sg