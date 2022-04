Lemsel

Es dauert keine halbe Stunde und der Gelbe Sack ist voll. Susann Franz hat den Rackwitzer Ortsteil Lemsel so mal wieder ein Stück sauberer gemacht, ganz nebenbei beim Spaziergang.

Machen statt meckern

Manchmal dreht sie zweimal pro Woche eine Müllrunde und sammelt Unrat, manchmal einmal im Monat. „Für mich stand irgendwann einfach die Frage: Aufregen oder mitnehmen?“, berichtet Susann Franz, warum sie eines Tages anfing, beim Spazieren und Joggen den Dreck anderer weg zu machen. „Hier liegt so viel Müll rum“, ärgert sich die 43-Jährige und deutet auf die nächste Glasflasche, die im Straßengraben liegt.

Hat Lemsel aufgegeben?

Susann Franz ist in Lemsel aufgewachsen. Sie lebte mehr als 20 Jahre in Bayern und ist nun etwa ein Jahr wieder zurück in ihrem Heimatort. Sie kann nicht verstehen, warum hier so viel Müll rumliegt und warum andere sich scheinbar nicht daran stören. „Manchmal wirkt es, als hätten andere hier schon aufgegeben“, sagt Susann Franz und lädt eine verwitterte Ölflasche in den Müllsack.

Natur immer wieder vermüllt

Entlang der Brodenaundorfer Straße, wo zahllose Autos zwischen Delitzsch und Leipzig unterwegs sind, liegt viel Müll herum. Glasflaschen, Essensreste und -verpackungen, Tüten und solche Dinge, die wohl schnell mal jemand aus dem Auto geworfen hat, sammeln sich am und im Straßengraben, auf den Wegen und im Gebüsch. Aber auch größere illegale Müllablagerungen sind hier in Lemsel – wie in vielen anderen Orten auch – absolut keine Seltenheit: Reifen, Möbel und mehr werden achtlos in der Natur entsorgt.

Begegnet sie auf ihren Runden anderen Menschen, so gibt es von denen meist einen Daumen hoch für ihr Engagement, berichtet die 43-Jährige. Aber es ihr gleichtun? Oder mittun? Das gibt es leider so nicht. Dabei, gibt Susann Franz zu, fehlen auch ihr momentan wegen voller Auslastung im Beruf die Kapazitäten, einen größeren Einsatz mit anderen zu organisieren und so dreht sie meist allein ihre Runden.

Rackwitz unterstützt Aktionen

Die Gemeinde Rackwitz hat in der Regel zwei Müllrunden pro Woche auf dem Plan – montags und freitags wird gesammelt. Personell kann es natürlich auch mal zu Engpässen kommen oder die Beräumung dauern. Auf dem Betriebshof wird dann in einem großen Container gesammelt. Es sei wichtig, regelmäßig am Ball zu bleiben, denn erfahrungsgemäß kommt immer dort, wo etwas liegt, schnell noch anderer Unrat dazu. „Wir wollen verhindern, dass solche Müllhaufen noch größer werden“, schildert Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos).

Gemeinde Rackwitz stellt Material

Jeden Quadratmeter des Gemeindegebiets könne man aber nicht im Griff haben und auch nicht immer sofort zur Stelle sein, sagt der Bürgermeister. Deshalb seien private Initiativen wie die von Susann Franz so lobenswert. Wenn Bürgerinnen und Bürger größere Aktionen planen, hilft die Verwaltung in Rackwitz gern – es können diverse Utensilien wie Müllgreifer, Container und anderes zur Verfügung gestellt und auch bei der Organisation eines solchen Arbeitseinsatzes unter die Arme gegriffen werden. „Wir sind sehr dankbar, dass sich Menschen engagieren“, so Steffen Schwalbe.

Von Christine Jacob