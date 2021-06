Leonce und Lena erobern Delitzsch

Delitzsch

Das Sommertheater in Delitzsch nimmt dieses Jahr Fahrt auf. Jedenfalls ist die moderne Version von „Leonce und Lena“, die aktuell vor dem Oberen Bahnhof gezeigt wird, eine ziemlich mobile.

Stück macht Laune

Die Protagonisten kommen zum Beispiel mit dem Auto – und noch ganz anderen Gefährten – auf den Bahnhofsvorplatz und damit Schauplatz des Geschehens gerollt. Das verspricht dem Zuschauenden schon, dass das Stück in Bewegung bleiben wird – und man wird nicht enttäuscht. Diese Version des Büchner-Klassikers ist launig inszeniert. Und sie bewegt mit all den Bewegungen, die sie zum Thema hat: Diese „Leonce und Lena“-Version, setzt sich zum Beispiel angenehm kritisch mit Feminismus auseinander, wenn die einen Protagonistinnen mantraartig „Lieber gleichberechtigt als später“ rufen und eine andere ja doch ein gefallsüchtiges Püppchen bleibt.

Vor dem Oberen Bahnhof in Delitzsch wird „Leonce und Lena“ zum modernen Spaß. Quelle: Christine Jacob

Genuss vorm Bahnhof

Dem Team von Baff und Theaterakademie gelingt es, eine „Leonce und Lena“-Interpretation zu zeigen, die das 200 Jahre alte Stück in die heutige Zeit passen lässt als hätte Georg Büchner damals alles schon vorausgeahnt. Da bleibt das Lachen auch schon mal im Halse stecken, wenn es um die Zukunft des Planeten geht – das aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern der Ermutigung zum selber denken in alle Richtungen. Der Originaltext wird an den Stellen in moderne Sprache überführt, wo es nötig ist und an den Stellen so belassen, wo es einfach ein Genuss ist, sich den Worten im Original hinzugeben. Entstanden ist so ein kurzweilig knackiges Stück, das Humor mit der ihm nötigen Portion Ernst zum Genuss verbindet.

Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag und Samstag, sowie 9. und 10. Juli – jeweils 20 Uhr. Kartenreservierungen sind dringend erforderlich unter info@baff-theater.de oder unter Telefon 034202 36070. Kartenpreise: 15 Euro beziehungsweise 10 Euro ermäßigt für Schüler und Studenten. Eine eigene Sitzgelegenheit ist mitzubringen.

Von Christine Jacob