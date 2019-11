Lesepaten stellen Delitzscher Kindern Lieblingsbücher vor

Delitzsch

Aufgeregtes Stimmengewirr und ein kleiner Stau am Eingang nach der Hofpause am Freitagmorgen: Zum Vorlesetag war noch etwas mehr Betrieb als sonst in der Grundschule am Rosenwegin Delitzsch Nord. Denn dann kommen traditionell Vorschüler aus den fünf umliegenden Kitas zu Besuch. Viertklässler zeigen ihnen das Schulhaus und lesen ihnen Märchen vor. Der Vorlesetag findet bundesweitstatt. Er wird mit Patinnen und Paten gefeiert.

Unterschiedliche Lesepaten

Den Rosenweg-Grundschülern brachte zum Beispiel der Delitzscher Buchhändler Ingolf Engler traditionell Lesetüten mit. Frank Kropp, einer der Väter, hatte sich die Geschichte von „Hannes und dem Wutkuchen“ ausgesucht. Olaf Tratzsch, Geschäftsleiter des Wiedemarer Porta-Einrichtungshauses, freute sich darauf, „Die Olchies“ und „Bruno, der Wassertropfen“ vorzulesen. Die ehemalige Leiterin der Delitzscher Bibo Regina Kittelmann gehörte ebenfalls zu den Lesepaten. Den zweiten Klassen wurden zudem auch bekannte kurze Stücke in Fremdsprachen vorgetragen, die sie neugierig machen sollen.

Gespannt lauschen die Kinder der Geschichte, die Frank Kropp vorliest. Quelle: Heike Liesaus

Lieblingskinderbücher

Auch der Kreativkindergarten des Soziokulturellen Zentrums(SKZ) hatte Vorlesetags-Gäste. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und der SKZ-Vorstandsvorsitzende Sven Kasubek hatten Gelegenheit, ihre Lieblingskinderbücher vorzustellen. „Für die Ausbildung von Fantasie und Reflexionsvermögen bieten Kinderbücher, das Vorlesen sowie das kindliche Fabulieren wichtige Impulse“, erklärte Kita-Leiterin Bettina Kühnel. Sie arbeitet seit fast 50 Jahren mit Kindern und jungen Menschen zusammen. „In Kinderbüchern stecken sehr oft Geschichten, die Kinder selbst erleben und die sie bewegen. Bücher werden dann zu einer Art Lebenshilfe. Viel zu häufig geht diese Hilfe in Familien, in denen nicht vorgelesen wird, verloren.“

Von Heike Liesaus