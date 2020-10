Letzter Abendmarkt in Delitzsch mit Produktpremiere

Delitzsch

Am Donnerstag gibt es noch einmal einen delitziösen Abendmarkt in Delitzsch. Die beliebte Veranstaltung geht damit in die Verlängerung.

Rund 60 Stände

Geplant war ursprünglich, dass es auch wie im Vorjahr fünf Abendmärkte und das Finale im September gibt. Nun findet am Donnerstag, diesmal von 15 bis 20 Uhr statt ab 16 Uhr ein weiterer Feierabend-Frischemarkt auf dem Delitzscher Marktplatz statt, unter anderem wieder mit zur Saison passender Pilzberatung. „Aufgrund der riesigen Nachfrage bei Besuchern und Markthändlern haben wir uns zu diesem zusätzlichen Abendmarkt entschlossen“, erklärt Organisator Christian Maurer. Rund 60 Marktstände soll es auch diesmal wieder geben.

Anzeige

Premiere für schmackhaften Mix

Zudem gibt es am Donnerstag eine Premiere auf dem Abendmarkt, die durch den Abendmarkt entstanden ist. Erstmals wird in Delitzsch die Glüh-Gin-Basis verkauft, die von den hiesigen Firmen Fuchs-Spirituosen und Saft für Alle produziert wird. Die Idee zu diesem Joint Venture ist auf dem Abendmarkt entstanden. Der Spirituosen-Hersteller Thilo Fuchs konnte mit seinem Glüh-Gin schon in der vergangenen Weihnachtsmarktsaison viele Menschen begeistern. Nun kann jedermann den alkoholfreien Ansatz als Basis kaufen. Die Glüh-Gin-Basis ist eine Mischung aus regionalem Apfelsaft und einer Mischung aus speziellen hochwertigen Gewürzen. Für einen echten Glüh-Gin kommt zur Basis natürlich der Gin, man kann sie aber auch ohne Alkohol trinken – nur heiß sollte sie sein.

Regionalität und Optimismus

Als Partner hat sich Fuchs bewusst das Team der mobilen Mosterei ins Boot geholt. Dabei soll diese Glüh-Gin-Basis der beiden Firmen auch für mehr Optimismus in Zeiten der Pandemie stehen, wie Fuchs erklärt: „Wir wollen nach vorne schauen und auch mal was Neues wagen.“ Die verarbeiteten Früchte wachsen alle rund um Delitzsch und werden direkt vor Ort gepresst.

Den Glüh-Gin-Ansatz gibt es ab dem 15. Oktober auch direkt bei Fuchs-Spirituosen in Delitzsch zu kaufen.

Von Christine Jacob