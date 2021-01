Liam aus Rackwitz startet zuversichtlich ins Jahr

Rackwitz

Ein tolles Weihnachtsfest und einen zuversichtlichen Jahreswechsel hat die Familie des kleinen Liam aus Rackwitz hinter sich. Für den kleinen an einer seltenen Krankheit leidenden Jungen haben fast 600 Spender im Rahmen der LVZ-Aktion „Licht im Advent“ rund 17 200 Euro überwiesen.

„Wir hätten nicht gedacht, dass das Jahr 2020 doch noch positiv für uns endet“, so Liams Mama Annie Brückner. Nach vielen negativen Dingen sei es schön, wie viele Menschen an die Familie denken und für sie da sind. Liam hat das Schimke-Syndrom. Die seltene Erbkrankheit beeinträchtigt mit ihren vielen Symptomen vom Kleinwuchs bis zu schweren Migräneattacken den Alltag der ganzen Familie. 2020 hat Annie Brückner noch dazu ihren Job verloren.

Sehnsucht nach Normalität

Dank der Spendenaktion wurden Weihnachtsfest und Jahreswechsel nochmals zu einer von Optimismus geprägten Zeit für die Familie – und den ersten Schneefall fand Liam obendrein toll. Die Familie kann dank der Spenden und sobald es die Corona-Regelungen erlauben ins Disneyland Paris reisen. Davon träumen Liam und seine große Schwester Jamie schon lange. Zudem wird die Kita Piratennest in Delitzsch, die der 5-Jährige besucht, weiter künstlerisch gestaltet. Mehrere Monate schon war Liam wegen seiner Krankheit nicht mehr dort, und natürlich hat auch die Corona-Pandemie Einfluss. Die Familie hofft auf baldige Normalität. Liam würde ja fast jeden Tag fragen, wann er wieder in den Kindergarten kann, berichtet seine Mutter.

Doch für Liam stehen oft andere Dinge auf der Agenda. So wie er kurz vor Weihnachten noch zur Untersuchung in die Uniklinik musste, stand am Freitag schon wieder ein Untersuchungstermin an. Liam muss unter anderem immer wieder Blut abgenommen werden, um sicherzustellen, dass zum Beispiel seine Nierenwerte nicht außer Kontrolle geraten, auch an Bluthochdruck leidet das Kind.

Von cj