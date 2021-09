Lichterfest: Delitzsch soll am Sonnabend strahlen

Delitzsch

Abends durch die Stadt flanieren, plauschen, schauen, shoppen oder einkehren: So soll der Abend „Delitzsch strahlt“ in die vierte Runde gehen. Mit dem Lichterfest soll der Herbst gefeiert, aber auch auf die Innenstadt aufmerksam gemacht werden.

„Ich komme regelmäßig hierher, um mit meinen Arbeitskollegen essen zu gehen“, verrät Ronald Kühnemund aus Bitterfeld, einer der Passanten am Donnerstag. „Da gibt es hier gute Möglichkeiten“, sieht sich der 33-Jährige um. „Ich nutze die Mittagspause, um auf die Schnelle etwas einzukaufen“, sagt eine 62-jährige Delitzscherin. Dann zieht es sie zum Geschenkeladen oder zum Konsum. Delitzsch kann auch ein Microabenteuer sein. „Ich bin gerade zehn Minuten da“, erklärt der 39-Jährige Leipziger, der gerade der S-Bahn entstiegen ist und ein paar Schritte durch die Eilenburger Straße gemacht hat. „Ich wollte endlich mal hierherkommen. In Leipzig kenne ich alles. Ich wollte dem Großstadttrubel entfliehen. Das passt: Delitzsch sieht nett aus. Und es ist wirklich ruhiger.“

Wenn alles klappt und das Wetter mitspielt, wird die Innenstadt am Sonnabend unruhig. Händler öffnen von 17 bis 22 Uhr. Es gibt viel zu entdecken. Bei Christian Letzel vom Jeansladen Hosenstall hängt das Plakat, ebenso wie an vielen anderen Stellen in der Einkaufsmeile. „Die Stadt spendiert 150 Stadtgutscheine im Wert von 5 Euro, die auf der Straße verteilt werden. Einzulösen sind sie in teilnehmenden Geschäften“, informiert er. Gegenüber ist die kleine Bühne bereits vorm Schulze-Delitzsch-Denkmal aufgebaut. Dort soll am Sonnabend die Kulturgruppe SiTa vom Hort am Rosengarten auftreten. Ab 21 Uhr spielt eine kleine Band querbeet. Hier soll es auch die Lichter geben, mit denen leuchtende Bilder aufs Straßenpflaster gesetzt werden. Plastebecher werden zwar nicht mehr vertrieben. Aber es sind noch genug vom vorigen Jahr da. Die werden erstmal verbraucht. Das nächste Jahr wird sich etwas Umweltfreundlicheres ausgedacht.

Beim „Delitzsch strahlt" im vorigen Jahr gehörten auch die bunten Lichtbilder auf dem Straßenpflaster dazu. Quelle: Heike Liesaus

Leuchtende Inszenierung

Gebäude und Plätze werden mit Strahlern und Lichterketten leuchtend in Szene gesetzt. Stände mit Eis, Crepes, eine mobile Bar, Getränke- und Grillstand gehören zur Versorgungsmeile. Mit Hüpfburg, Karussell und Trampolin wird auf die Jüngsten eingegangen. Auch Monika Wehling vom gleichnamigen Miederwarengeschäft und ihre Mitstreiterin Renate Noack bereiten sich vor: „Klar, machen wir gerne mit. Das ist uns eine Herzensangelegenheit.“ Die Mission: Es soll Eintausendundeinenacht-Atmosphäre erzeugt werden. Jede Menge Lichterketten kommen zum Einsatz. Sessel und Sitzbänke werden vor den Laden gestellt, Getränke von Kaffee bis Glühwein vorbereitet.

Straßen werden gesperrt

Die Schilder für die Straßensperrung stehen auch schon bereit, wenn auch noch außer Dienst. Die Eilenburger Straße zwischen Poststraße und Lindenstraße, die Lindenstraße zwischen Schäfergraben und Eilenburger Straße sowie die Töpfergasse werden gesperrt. Die Einbahnstraße in der Marienstraße wird aufgehoben. Ein- und Ausfahrt laufen über die Bitterfelder Straße.

Von Heike Liesaus