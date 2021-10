Lieb und teuer: 300-Einwohner-Ort Kletzen hat ein saniertes Bürgerhaus

Kletzen

Das Schild, das die Förderung „im Rahmen der Leader-Entwicklungstrategie“ würdigt, hängt am Eingang. Drinnen liegt der Duft von Neubau in der Luft: Das Bürgerhaus im Krostitzer Ortsteil Kletzen ist frisch saniert, steht seinen Nutzern wieder offen. 120 000 Euro kamen aus dem EU-Fonds. Die Kosten fürs Projekt waren insgesamt mit rund 180 000 Euro veranschlagt. Noch relativ wenig Geld. In Zaasch, einem Ortsteil von Wiedemar, der ebenso wie Kletzen 300 Einwohner zählt, war der alte Containerbau nicht mehr zu sanieren. Dort wurde für eine knappe halbe Million Euro völlig neu gebaut. Da half das sächsische Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“. Kein Wunder, dass manchmal aus Richtung Stadt ironisch-neidische Bemerkungen kommen, wenn sich vom Land über mangelnde Infrastruktur beschwert wird.

Lesen Sie auch:

Das Dorfgemeinschaftshaus Zaasch ist eröffnet Bürgertreff im Krostitzer Ortsteil Priester bekommt erneut Flügel

Stadtflucht: Von der Leipziger Südvorstadt ins nordsächsische Zschölkau

„Wir hätten hier im Dorf keinen anderen Raum, um so zusammenzukommen. Ohne das Bürgerhaus würde der Haupttreffpunkt im Ort fehlen“, sagt André Werner. Der 45-Jährige ist Vorsitzender des Bürgervereins Kletzen, der sich 2017 gründete. Der hat unlängst aus den Händen des Krostitzer Bürgermeisters ebenso wie der Seniorenverein und die Feuerwehr einen Schlüssel für das sanierte Haus erhalten.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gerätehaus der Feuerwehr gegenüber hat zum Beispiel keine Sanitärräume. Der Kletzener Kindergarten war früher im heutigen Bürgerhaus untergebracht. Ein Zimmer, das ein Arzt für Sprechstunden im Ort nutzte, gab es hier ebenfalls. Nun sind all die damaligen kleinen Räume zu einem großen zusammengefasst. Der ist wiederum mit einer Schiebewand abzutrennen, wenn kleinere Gruppen das Haus nutzen. Dach und Fassade sind nun in Sachen Wärmedämmung auf dem aktuellen Stand. Die neue Rampe, die zum Eingang führt und entsprechend ausgelegte Sanitäreinrichtungen sorgen für Barrierefreiheit. Die Senioren trafen sich bereits wieder, gemeinsames Weihnachtskranzbasteln und natürlich der Kletzener Weihnachtsmarkt auf dem Gelände sind schon im Plan. „Die anderthalb Jahre Corona-Beschränkungen haben für den Umbau ganz gut gepasst. Anderes konnte da sowieso nicht im Haus gemacht werden“, merkt Werner an.

Eigenleistung auf dem Land

Auch das ist Landleben: Bei der Sanierung legten Feuerwehr und Bürgerverein selbst Hand an. Da wurde die alte Küche abgetragen, der Dachboden geräumt. Auch das Außengelände wurde selbst umgestaltet. Es wird solide gebaut, was nicht heißt, dass einige Wünsche noch offen bleiben: Bisher hängen elektrische Heizkörper an den Wänden. Die Anschlüsse für Gasheizungskörper sind vorbereitet. Die Heizung selbst ist noch nicht finanziert. „Dafür hat die Gemeinde noch einmal Fördergeld beantragt. Es ging nicht alles auf einmal“, so André Werner. Doch die Interimslösung funktioniere. „Es wird schnell warm.“

Ausblick für den Treff in Priester

In Krostitz gibt es fast in jedem Ortsteil ein Bürgerhaus. Die nächste Neuerung steht nun in Priester an. Auch dort ist die Erhaltung des alten Treffs in einem ehemaligen Konsum-Kiosk nicht möglich. Es wird etwas weiter außerhalb im Dorf neu gebaut. Und es gibt eine Zusage für Fördermittel in Höhe von 190 000 Euro.

Von Heike Liesaus