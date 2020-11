Lindenhayn-Brinniser Narren suchen Zeitzeugen

Brinnis/Lindenhayn

Wie auch schon andere Vereine hat auch der Lindenhayn Brinniser Carnevalsclub (LBC) als Reaktion auf die Corona-Pandemie entschieden, dass die Faschingsveranstaltungen im Januar und Februar nicht stattfinden werden.

Vielleicht Sommer-Fasching

Die aktuellen Entwicklungen würden keine andere Wahl lassen und man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, schreibt das LBC-Team in einer Facebook-Mitteilung. Besonders bedauerlich für die vielen Fans des LBC, der einen ganz klassischen Karneval von Auftritt der Funken bis Ein- und Ausmarsch mit Applaus bietet: Die geplanten Faschingsveranstaltungen hätten anlässlich des 50. Jubiläums stattgefunden. Nun müssen sie abgesagt werden. Gegebenenfalls könnten sie laut LBC auf einen sommerlichen Zeitpunkt verschoben werden.

Gesundheit geht vor

Für den LBC, der erst 2020 an seine ursprüngliche Wirkungsstätte im Gasthaus Brinnis zurückkehren konnte, geht genau wie für andere Vereine die Gesundheit von Gästen und Mitgliedern vor, zudem ist der Aufwand, Veranstaltungen unter den gegenwärtigen Auflagen zu organisieren sehr groß und für viele Vereine so nicht leistbar. So haben zum Beispiel der Delitzscher Carneval Verein und der Rackwitzer Faschingsclub ihre Veranstaltungen bereits abgesagt.

Sobald es wieder möglich ist, will auch der LBC Fasching und das halbe Jahrhundert gebührend feiern. Die LBC-Fans sind aufgerufen nach alten Bildern, Eintrittskarten oder anderen „Zeitzeugen“ der fünf Jahrzehnte zu suchen.

Wer Erinnerungsstücke aus 50 Jahren LBC-Geschichte zu bieten hat, wird gebeten sich unter lindenhayn.brinnis.carnevalsclub@googlemail.com oder bei Facebook zu melden.

