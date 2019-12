Litza geht: Das sagen die Delitzscher zum Abschied ihrer Lieblingsgriechin

Delitzsch

Litza, die Lieblingsgriechin der Delitzscher, gibt ihr Restaurant Rhodos im Norden der Stadt auf, Silvester ist der letzte Abend. Die Nachricht hat bei ihren Gästen mindestens so eingeschlagen wie eine versalzene Suppe. Viele sind traurig, aber auch voller Verständnis.

Ende mit Bedacht

Wie viele andere Restaurants auch, hatte das Rhodos immer wieder Probleme, ausreichend Personal zu finden. Powerfrau Litza Taoussanis hat sich so in den vergangenen Jahren ausgepowert. Nach 26 Jahren gibt sie ihr Restaurant auf. Im Gästebuch füllen sich die Seite nun mit Lob, Dank und Wehmut. Eine Frau hat Litza zum Abschied Blumen gebracht, die nächste ihr ein Foto von Delitzsch geschenkt, als sei es ein Dank der Stadt. Doch bei all der Traurigkeit über das Ende überwiegt Verständnis für die Wirtin, die mit 50 die Reißleine zieht.

Marlen und Jens Feige sind selbst Unternehmer und können gut verstehen, dass man an einem Punkt ankommt, wo die eigene Gesundheit wichtiger ist als das Geschäft. Quelle: Wolfgang Sens

„Wir können verstehen, dass sie aufgibt und es ist erstaunlich, was sie alles mitgemacht hat“, sagen Litzas Stammgäste Marlen und Jens Feige. Sie kennen Litza seit sie damals ihr Restaurant aufgemacht hat. Schnell hat sich eine Freundschaft entwickelt. Die Kinder sind sogar zusammen im Kindergarten gewesen, sie wurden zur gleichen Zeit Großeltern. „Wir sind Familie“, sagt Litza. Und weil man niemandem aus seiner Familie wünschen würde, dass er ans Ende seiner Kräfte kommt, verstehen Marlen und Jens Feige die Wirtin nur zu gut – erst recht, weil sie selbst selbstständig selbst und ständig arbeiten. Zwei- bis dreimal monatlich waren sie bei ihr zu Gast, jetzt wollen sie ihrem Nachfolger eine Chance geben. „Ersetzen kann man Litza nicht“, sagt Jens Feige.

Uli und Marion Langheinrich fällt der Abschied von Litza besonders schwer. Quelle: Wolfgang Sens

So sehen es auch Marion und Uli Langheinrich. Auch sie sind Stammgäste vom ersten Tag an, haben etliche Feiern wie Geburtstage oder die Hochzeit der Tochter bei Litza gefeiert. Vor Kurzem sind sie Großeltern geworden, stolz zeigen sie Litza Bilder des kleinen Mädchens. „Es war immer ein freundschaftliches Verhältnis“, sagt Uli Langheinrich. „Sie war immer in Bewegung, nie in Ruhe, immer rastlos“, sagt der Delitzscher über seine Freundin Litza und weiß, dass das auf Dauer nicht gesund wäre. „Wir sind sehr traurig, dass sie aufhört“, sagt Uli Langheinrich. Wenn er und seine Frau kamen und das Restaurant proppevoll war, pflegte Litza „ Uli, zwei Minuten und zwei Ouzo, wir finden einen Platz!“ zu sagen. Eine Frau, ein Wort. So war es dann auch, Litza fand immer einen Platz. Für die Langheinrichs war es auch eine Tradition stets an ihrem ersten Abend nach dem Urlaub zu Litza zu gehen, denn „ Litza ist ein Stück Zuhause“, sagt Uli Langheinrich.

Nachfolger steht bereit

Litza verpachtet das Restaurant an einen Nachfolger und der macht ab Januar mit griechische Speisen weiter. Sie selbst hilft an anderer Stelle ihrem Sohn in seinem Restaurant, bleibt aber in Delitzsch wohnen. „Ich bin ja nicht aus der Welt“, sagt sie und tröstet nicht nur ihre „Gästefamilie“, sondern auch sich selbst.

Von Christine Jacob