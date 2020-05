Livestream für Delitzscher Stadtrat gefordert

Delitzsch

Bessere Bürgerbeteiligung durch späteren Beginn um 17.30 Uhr und mehr Diskussion. Der Stadtrat Delitzsch sollte 2020 mehr Raum für Transparenz bieten. Dann kam Corona und es mussten Einschränkungen gemacht werden. Für die und manches auch abseits Corona gibt es nun Kritik.

Öffentlichkeit durch Corona schwerer möglich

Der Stadtrat im März entfiel, der im April fand mit eingeschränkter Öffentlichkeit statt – keine mündliche Bürgerfragestunde, keine Gäste im Saal, Presse draußen vor der Tür. Die FDP Delitzsch, derzeit ohne Sitz im Gremium, kritisiert dies. Während in anderen Städten und Gemeinden die Sitzungen im Internet übertragen würden, könnten die Delitzscher nur über die Zeitung und aus dem Protokoll erfahren, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Den Livestream zur Rackwitzer Gemeinderatssitzung haben 100 Zuschauer verfolgt. So spricht sich Martin Ermler, Sprecher der FDP Delitzsch, für eine Online-Übertragung der Delitzscher Sitzungen aus – gerade weil Corona noch eine Weile beschäftigen werde. „Bürger müssen die Möglichkeit bekommen, trotz Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, am politischen Geschehen Delitzschs teilhaben zu können. Wir fordern daher die Verantwortlichen der Stadt dazu auf, die Erfahrungen aus anderen Kommunen zu nutzen und ab der nächsten Stadtratssitzung eine Online-Übertragung zu realisieren.“

Ablehnung der Stadt Delitzsch

Aus der Stadt gibt es eine Absage. Schon früher gab es solche Vorstöße, so plädierte die SPD schon vor Jahren für einen Livestream oder zumindest Mitschnitt. Die Ablehnung der Stadtverwaltung bleibt allerdings, wenn auch Livestreams derzeit sehr populär seien, wie Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) einräumt. Jedoch stehen Fragen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte dem gegenüber. Man müsste das Einverständnis aller Beteiligten einholen und dabei nicht nur die Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter fragen, sondern auch die Gäste, wenn so eine Sitzung ins World Wide Web übertragen wird. Auch müsse dafür Sorge getragen werden, dass zum Beispiel verfassungsfeindliche Zwischenrufe oder ähnliches nicht übertragen würden – das heißt, es müsste eine Zeitverzögerung und redaktionelle Bearbeitung geben.

Ist Bürgerhaus eine Option?

Der Saal des Bürgerhauses ist größer als der im Rathaus.

Die Initiative „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) hatte der Stadt schon im Vorfeld des überfüllten Stadtrats zur Bäderlandschaft im Februar vorgeschlagen, Sitzungen im Bürgerhaus durchzuführen. Gerade jetzt, wo es durch Corona zu Einschränkungen kommt, sei das eine gute Alternative. Doch auch dies wird es nicht geben. Der Aufwand sei unverhältnismäßig, weil die gesamte Technik angemietet werden müsse, so Manfred Wilde. Der Ratssaal sei ein angemessener Ort. Dass ein Stadtrat so gut besucht sei, sei ja die Ausnahme.

So kann man sich beteiligen In Zeiten von Corona gibt es derzeit in den Delitzscher Ratssitzungen keine spontane Bürgerfragestunde. Man kann allerdings jederzeit eine E-Mail mit Bürgerfragen an die Adresse oberbuergermeister@delitzsch.de senden. Die Stadt Delitzsch will laut Oberbürgermeister sobald möglich auch ihre schon vor Jahren entwickelten Bürgerdialoge wieder aufnehmen, bei denen in verschiedenen Stadtteilen unter freiem Himmel zu diversen Themen gesprochen wird.

Von Christine Jacob