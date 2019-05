Kupsal

Im Straßengraben landete am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein Muldenkipper samt Anhänger. Der Lkw war auf der S 4 von Krostitz in Richtung Eilenburg unterwegs, als das Fahrzeug in Höhe Kupsal nach links von der Fahrbahn abkam. Der Laster überfuhr die Gegenfahrtrichtung und prallte dann gegen einen Baum, der dabei entwurzelt wurde. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum er seinen Lkw gegen den Baum gelenkt hatte, war zunächst nicht klar. Laut ersten Informationen könnte aber ein gesundheitlicher Vorfall beim Fahrer vorgelegen haben.

Von Tobias Junghannß