Delitzsch

Auch wenn das Kraut im Lober wächst. Das 5. Delitzscher Entenrennen am Sonntag findet statt. Der Förderverein der Diesterweg-Grundschule organisiert das Ganze. Die gummierten Schwimmtiere werden diesmal zugunsten der neuen Kletterspinne der Diesterweg-Grundschule in den spaßigen Wettstreit treten.

Ausgebaute Mittelrinne

Entlang der Enten-Rennstrecke zwischen dem Startpunkt im Rosengarten und dem Ziel im Stadtpark wachsen die Pflanzen hoch. Es soll jedoch nicht gemäht werden. Schon vor dem Stadtfest hatte sich die Stadtverwaltung darum bemüht. Und es gab damals eine eindeutige Absage aus dem Umweltamt des Landkreises Nordsachsen. Es ist nicht zu befürchten, dass sich der Wasserspiegel erhöht, weil sich Kraut oder Treibgut stauen, so die Begründung. Die ausgebaute Mittelrinne sorgt für genügend Abfluss. Und allein aus optischen Gründen wird nicht gemäht. Gesetze schreiben vor, dass Unterhaltungsmaßnahmen auf das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu beschränken sind. Dazu gehört so ein Rennen von Schwimmenten nicht. Sie hatten sich aber auch schon im vorigen Jahr durch den Parcours gekämpft. Sie kommen nur langsamer voran.

Nachholbedarf der Natur

Der Uferstreifen ist zwar nicht kurz geschnitten, aber artenreich und insektenfördernd. Und der Lober hat Nachholbedarf in Sachen Natur, besonders was den Fischbestand betrifft. Werden die Böschungen gemäht, geht jeweils Unterschlupf verloren.

Beim Rennen am Sonntag sind Enten aus den vergangenen Jahren gegen eine Startgebühr von zwei Euro wieder wettbewerbsberechtigt. Zudem kann eine limitierte Anzahl neuer Exemplare am Start sowie bei Pick up und im Hosenstall gekauft werden. Die Entenmeldungen beginnen am Renntag ab 13 Uhr im Rosengarten, Start ist um 14 Uhr. Am Ziel im Stadtpark werden die Enten gegen 15.30 Uhr erwartet. Für die schnellsten gibt es Preise.

Von Heike Liesaus