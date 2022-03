Döbernitz

Noch sind sie klein, dünn wie Äste. Doch sie sollen zu richtigen Bäumen heranwachsen. Und sie sollen dem Lober helfen, wieder etwas natürlicher zu werden. 35 Erlen und circa 150 Weidenstecklinge pflanzten Kinder und Jugendliche der Jugendgruppe der Delitzscher Gruppe des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (Bund) dieser Tage in Döbernitz am Ufer des kleinen Flusses.

„Im vergangenen Jahr hatten wir uns bereits intensiver mit dem Lober und seiner direkten Umgebung, der Loberaue, beschäftigt“, erzählt Betreuerin Claudia Dreßel. Pflanzen und Tiere im und am Wasser wurden bestimmt. Denn was im Bach wächst und schwimmt, zeigt die Wasserqualität an. Aber warum ist Wasser in Bächen und Flüssen für Natur und Menschen lebenswichtig? Trinkwasser der Delitzscher wird zum Beispiel aus Tiefbrunnen gewonnen. Doch Schadstoffe aus Fließgewässern landen irgendwann im Grundwasser, machen es immer schwerer, gutes Trinkwasser zu gewinnen.

Nur sehr wenige der sächsischen Fließgewässer sind in gutem oder sehr gutem Zustand. Gemäß EU-Richtlinie sollten alle schon bis 2015 mindestens im guten Zustand sein. Nun ist die Frist bis 2027 verlängert. Und auch das wird in Sachsen kaum zu erreichen sein: Gerade mal 6,6 Prozent der Fließgewässer im Freistaat waren 2021 in gutem Zustand. In ganz Deutschland waren es acht Prozent. Auch der Lober, in dessen Sanierung schon viel Geld floss, erreicht das nicht.

Die neuen Bäume sollen einmal Schatten spenden, das Wasser kühlen, unerwünschten Algenwuchs mindern. Außerdem bewirken die Wurzeln, dass Bäche wieder mehr mäandern, heißt: mehr Kurven ausbilden, was Sauerstoffgehalt und Leben im Wasser fördert. In den nächsten Wochen wollen die Kinder und Jugendlichen ab und an nachsehen, ob die Pflanzen anwachsen.

Neue Mitstreiter sind bei den Jungen Naturwächtern gern gesehen: Infos telefonisch unter 034202 961310 oder 034207 40104 sowie per Email unter juna-delitzsch@ outlook.de.

Von lvz