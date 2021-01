Lockdown-Protest: Delitzscher Händler nehmen Abstand

Delitzsch

Einzelhändler und Dienstleister sind aktuell besonders von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen. Ihre Geschäfte sind seit gut einem Monat wieder dicht. Nach der zweiten Infektionswelle drohen Insolvenzen, Läden könnten dann gar nicht mehr erst öffnen. In der Vorwoche keimte bundesweit die Idee, trotz Verbot zu öffnen. Unter dem Hashtag #wirmachenauf formierte sich die Protestaktion im Internet. Zu Wochenbeginn ist in Delitzsch davon wenig zu spüren.

Zuversicht dank Stammkunden

„Ist doch Quatsch“, sagt Norbert Rindsland vom gleichnamigen Modegeschäft in der Breiten Straße. „Wir haben Arbeitsverbot. Das müssen wir so hinnehmen“, sagt der Ladeninhaber. Er lässt sein Geschäft so lange zu, wie er es muss. „Ich möchte keine zusätzliche Verwirrung unter den Leuten stiften“, sagt Rindsland. Er vertraue den Regierenden, dass sie „nach besten Wissen und Gewissen“, das Bestmögliche für den Handel unternehmen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Rindsland habe aktuell mehr zu tun, als bei geöffneten Laden. In den zurückliegenden Wochen habe er das Sortiment in seinen Online-Shop eingepflegt. Unterm Strich habe er durch diesen zwar einige Einnahmen, davon überleben könne er jedoch nicht, sagt Rindsland. Über seine Steuerberaterin hat der Delitzscher Händler nun Übergangshilfen beantragt und bereits eine Bestätigung erhalten. Das Geld wurde allerdings nicht überwiesen. Für ein paar freudige Momente sorgen seine Stammkunden. Diese kauften Gutscheine und „sie halten mir die Treue“, sagt Norbert Rindsland.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Respekt vor Geldstrafe

Grit Merz, die in der Eilenburger Straße seit einem Vierteljahrhundert eine Boutique für exklusive Mode betreibt, hat ihr Geschäft am Montag ebenfalls verschlossen gelassen. Die Aktion hätte sie den Grundgedanken betreffend inhaltlich zwar unterstützt, jedoch habe sie großen Respekt vor einer drohenden Geldstrafe - und noch mehr Geld zu verlieren, das könne man sich als Händler derzeit absolut nicht leisten.

Buchhändler Ingolf Engler konzentriert sich mit seinem Team lieber auf die Möglichkeiten, die der Handel noch hat. Man kann online und telefonisch bestellen, die Ware wird dann zu den Kunden nach Hause ausgeliefert. Zwar kann Engler wie so viele Händler diverse Bestimmungen zu geschlossenen Geschäften so nicht nachvollziehen und fragt sich zum Beispiel, was das Abholen von Speisen vom Abholen von Waren unterscheidet und warum es in manchen Bundesländern möglich sein soll, Buchhandlungen offen zu halten, doch für ihn ist auch klar: „Man hält sich an Regeln.“

Auch in der Breiten Straße in Delitzsch sind alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, geschlossen. Quelle: Wolfgang Sens

Julia Letzel, Inhaberin des Jeansladens Pick Up und 2. Vorsitzende der Delitzscher Werbegemeinschaft hat auch über die Aktion nachgedacht, aber ihr Geschäft öffnete sie nicht. „Das Geld für eine Strafe hätte ich nicht. Ich kenne auch niemanden, der bei der Aktion mitmacht.“ Doch Verständnis für die verordnete Schließungen bei den Einzelhändlern hat sie inzwischen nicht mehr. Sie fühlt sich und ihre Kollegen ziemlich allein gelassen. „Auch die Industrie- und Handelskammer, die uns vertreten sollte, macht nichts. Ich verstehe auch nicht, warum nur in Sachsen bestimmt wurde, dass die Kunden ihre Bestellungen nicht bei den Geschäften abholen dürfen. Die Menschen sind doch ohnehin auf der Straße. Die Paketdienste sind mittlerweile völlig überfordert. Schlimm ist, dass die Kunden zu den großen Online-Händlern getrieben werden, dass die Umwelt noch mehr belastet wird. Und auf der anderen Seite kann uns keiner sagen, welche Unterstützung es für die Einzelhändler geben wird. Wir wissen nicht, wie lange die Geschäfte tatsächlich noch geschlossen bleiben müssen.“

Entscheid des Oberverwaltungsgerichts

Das sächsische Oberverwaltungsgericht hat derweil zum Ende der Vorwoche seine Entscheidung vom 22. Dezember bestätigt und untersagt weiterhin die Öffnung von Geschäften. Im aktuellen Fall hatte eine Händlerin geklagt, die ein Haushalts- und Spielwarenfachgeschäft betreibt, in dem sie auch Lebensmittel und Körperpflegeprodukte anbietet. Sie war der Auffassung, die Schließungsanordnung sei zu unbestimmt und verletze das Gleichbehandlungsgebot. Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, dürfen weiter nicht öffnen, teilte das Gericht in Bautzen mit.

Kathrin Wittmann erledigt ihre Einkäufe und Arztbesuche in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Das sagen die Delitzscher

Aber was sagen die Kunden? „In einige Geschäfte hätte ich vielleicht doch reingedurft, wenn sie aufgemacht hätten“, vermutet Gudrun Becker, die ihre Mutter in Delitzsch pflegt. „Klar vermisse ich, die Möglichkeit in den kleinen Geschäften einzukaufen. Das macht doch jeder.“ Ähnlich sieht es Kathrin Wittmann: „Die kleinen Händler bekommen da leichter etwas auf den Deckel. Vielleicht hätte sich das tatsächlich durchgesetzt, wenn größere Ketten mitgemacht hätten. Im Kaufland könnte man sich doch genauso anstecken“, schätzt die 50-Jährige aus Wiedemar ein. So war sie am Montag wegen eines Arztbesuches in Delitzsch und erledigte hier auch Einkäufe.

Dieses Delitzscher ist ein Geburtstagskind, das seinen Namen jedoch nicht in der Zeitung lesen will, hätte sich gerne zum 70. Geburtstag am 12. Januar eine neue Jacke gekauft, aber das muss leider ausfallen. Quelle: Wolfgang Sens

Auch die Delitzscherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, vermutet, dass sie mal nach Schuhen oder einer Jacke geschaut hätte, falls die entsprechenden Geschäfte geöffnet hätten. „Es kommt darauf an, was man so braucht. Aber ich unterstütze, dass die Geschäfte zu bleiben. Es geht nun mal nicht anders. Denn so reicht mir eben das, was ich habe“, betont die Delitzscherin, die am Dienstag ihren 70. Geburtstag hat. „Wir können schließlich froh sein, dass die Lebensmittelgeschäfte öffnen können.“

Von Mathias Schönknecht, Heike Liesaus, Christine Jacob