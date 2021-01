Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Die nächste Stufe im Lockdown ist gezündet. So geht es weiter in den Schulen: Bis 29. Januar geht die häusliche Lernzeit. Ab 8. Februar sollen je nach Entwicklung alle Kinder wieder in die Schule kommen können, mit Einschränkungen. Vom 1. bis 6. Februar soll es eine Ferienwoche geben. Diese Woche wurde vorverlegt, die zweite wird ab 27. März nachgeholt. Was sagen Eltern, Pädagogen und Schüler zu den neuen Vorgaben, das wollte die LVZ wissen.

„Freue mich, wenn ich wieder in die Schule darf“

Hanna Scheufler (11) aus Krippehna geht in die Eilenburger Friedrich-Tschanter-Oberschule. Die 11-Jährige lernt zu Hause über die Plattform LernSax und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. „Ich bin damit zufrieden, das funktioniert recht gut. Es gibt Möglichkeiten, sich mit Lehrern und Mitschülern zu schreiben. LernSax macht Spaß, aber Unterricht im Klassenraum ist trotzdem anders und besser. Jetzt schreibe ich meiner Lehrerin zum Beispiel, wenn ich etwas erklärt haben möchte und muss auf die Antwort warten. Im Klassenraum geht das schneller. Ich komme damit klar, freue mich aber schon, wenn ich wieder in die Schule darf und meine Mitschüler wiedersehe.“

Die Schüler bei der Stange halten

Andreas Hess, Leiter der Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch: „Unsere dringendste Aufgabe war es jetzt, Lehrer, Eltern und Schüler in Kenntnis zu setzen. Information und Unterricht funktionieren mit LernSax, auch wenn es heute gerade mal wieder gestreikt hat. Die Abschlussklassen sollen also zurückkehren. Aber wir wissen erst einmal nur die Eckpunkte. So erwarten wir nun erst einmal die konkreten Regeln aus dem Kultusministerium. Noch ist nicht klar, wie alles funktionieren soll, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch normal. Dass die Schulferien ausfallen, ist für die Schulleitung nicht das Problem. Es läuft einfach alles weiter. Aber sicher ist es schwierig für Eltern und auch für unsere Kollegen, die selbst Kinder haben. Wichtig ist jetzt, die Schüler bei der Stange zu halten und zu begleiten. Nein, Routine ist das alles längst nicht. Die haben wir aber inzwischen eher in der Flexibilität entwickelt, auf die jeweils veränderte Situation zu reagieren.“

Auch in der Oberschule Krostitz sind nur noch wenige Lehrer im Haus: Katrin Dudek (rechts), Schulleiterin der Oberschule Krostitz und ihre Stellvertreterin Ines Schneider planen am Mittwoch die nächste Online-Dienstberatung der Lehrer. Da soll besprochen werden, wie es nach den neuesten Beschlüssen der Landesregierung in der Schule weitergeht. Quelle: © Wolfgang Sens

Es ist eine schwere Zeit für Eltern und Schüler

Grundschule Rackwitz: Knapp über 100 Mädchen und Jungen gehen in die Grundschule Rackwitz. Schulleiterin Martina Adler begrüßt die Lösung mit den verschobenen Ferien und findet sie in Ordnung. „Es geht um den Schutz und die Gesundheit von Menschen, also auch von Schülern, Lehren und Eltern, der steht über allem und hat oberste Priorität“, sagte die 60-Jährige. Auch in Rackwitz sei die Corona-Welle bis in die Schule durchgeschlagen, weil Geschwister von Schülern infiziert waren. „Es ist eine schwere Zeit für Schüler und Eltern, Beruf und Lernzeiten der Kinder zu managen und zu meistern. Wir als Pädagogen versuchen, unseren Teil dazu beizutragen und die Kinder nicht zu überfordern“, sagt Adler. Das heißt, Aufgaben dosiert rauszugeben, vor allem zu üben und zu wiederholen, damit die Schüler nichts vergessen. Mit dem Lehrplan gehe es eher gering weiter. Zudem wurde die Zeit genutzt, digital den LernSax vorzubereiten und darüber Kontakt zu halten. Das funktioniere inzwischen. „Wir sind mit dem Lehrplan ungefähr zwei Wochen zurück, das ist nicht viel. Wichtig ist, dass wir ruhig und harmonisch weitarbeiten. Wir sind jetzt auch als Seelsorger und Diplomaten gefordert.“ Mit ihren Kollegen werde sie sich nächste Woche treffen und darüber reden, wie es weitergehen soll.

Bestmögliche Bedingungen geschaffen

Wencke Stein aus Bad Düben ist Mutter von zwei Mädchen und schätzt das Homeschooling einerseits zwar als „ganz schön belastend“ ein. „Jedoch haben meine beiden 12- und 14-jährigen Mädchen gute Voraussetzungen, weil das evangelische Schulzentrum bestmögliche Bedingungen geschaffen hat und die Kinder per Videostream über den Computer unterrichtet.“ Sie selbst habe unfreiwilligerweise auch die Zeit, beide Kinder dabei zu beaufsichtigen, „weil mein Job – ich biete Kurse für junge und werdende Mütter sowie Babys an – seit Oktober gestrichen sind.“

Ladenschooling und Wechselunterricht

Dass Homeschooling auch zum Ladenschooling werden kann und Wechselunterricht den Wechsel des Orts bedeutet, erlebt der kleine Kevin aus Bad Düben gerade. Die Eltern des Neunjährigen sind beide selbstständig, und trotz geschlossener Läden geht ihre Arbeit hinter den Kulissen weiter, wollen zum Beispiel Online-Shops bedient werden. Mama Kathleen Schmelzer sitzt als Goldschmiedin in ihrer Werkstatt im Geschäft in Delitzsch und fertigt neue Stücke. Papa Klaus Littmann betreibt Schuh- und Lederwarenläden in Bad Düben und Delitzsch. Grundschüler Kevin pendelt also tageweise zwischen den Stationen. Am Mittwoch lernte er gemeinsam mit seinem Vater im Bad Dübener Laden, wo auch ein Paketshop mit angeschlossen ist und vormittags Betrieb wegen der Pakete herrscht. An diesem Donnerstag ist der Grundschüler wieder in der Goldschmiede-Werkstatt in der Eilenburger Straße in Delitzsch und wird dort von seiner Mama unterrichtet. „Es ist schwierig“, sagt Kathleen Schmelzer. Im Gegensatz zum regulären Klassenklima, wo die Kinder ja oft einfach in der Gruppendynamik vieler mitziehen würden, werde jetzt von ihrem Sohn viel häufiger über Aufgaben diskutiert und er hat keine Lust. „Das kostet schon Nerven und das alles ist eine Geduldsprobe“ sagt sie. Der Vorteil sei, dass die Grundschule thematisch mit Dingen wie Grundrechenarten noch ganz gut machbar sei, in höheren Klassen sei der Stoff sicher komplexer und herausfordernder für Eltern.

„In den Wintersport können wir ja nun eh nicht fahren“

Zehntklässler Johannes aus Eilenburg macht sich schon so seine Gedanken, wie alles weitergehen soll. „Das ständige Auf und Ab nervt, nur zu Hause sitzen und für sich sein, ist nicht gut.“ Zudem falle die Online-Plattform LernSax immer mal wieder aus. Dass die Ferien verkürzt und verschoben werden, sei nicht so toll, aber „in den Wintersport können wir ja nun eh nicht fahren.“ Und wenn sich dadurch wenigstens etwas Stoff aufholen lässt, sei das ok. „Es weiß ja niemand, wie es weitergeht und welche Auswirkungen das mal auf die Prüfungen hat. Zum Glück habe ich noch zwei Jahre bis zum Abi“, so der 16-Jährige.

Entscheidungen akzeptieren

Am Eilenburger Rinckart-Gymnasium, wo 68 Lehrer rund 800 Schüler derzeit vor allem auch mit Hilfe von LernSax unterrichten, wird am Freitag und damit am Ende der ohnehin geplanten häuslichen Lernwoche im Kollegium über die konkrete weitere Vorgehensweise beraten. Vorab war hier daher von der Schulleitung lediglich zu erfahren, man akzeptiere die Entscheidungen und werde damit auch klarkommen.

Von ka, lis, if, cj, pfü