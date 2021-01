Löbnitz: „Es zeigt sich der Vorteil einer sehr guten Infrastruktur“

Löbnitz

Vor einem Jahr begann die Dienstzeit des Löbnitzer Bürgermeisters Detlef Hoffmann (62). Auch in der Gemeinde bestimmte die Corona-Pandemie das Geschehen und damit die ersten zwölf Monate seiner Amtszeit. Der 62-Jährige erklärt im Gespräch mit der LVZ, wie sich die Gemeinde trotz allem weiterentwickelt.

Die Corona-Krise ist global. Alle Gemeinden kämpfen mit ähnlichen Problemen. Was macht Löbnitz in dieser Zeit besonders aus und vielleicht anders?

Es zeigt sich der Vorteil einer sehr guten Infrastruktur. Wir sind hier in der Breite hervorragend aufgestellt, von der medizinischen Versorgung, mit Ärzten, Apotheke, Physiotherapie über Verkaufseinrichtungen bis zu einer umfangreichen Gemeindeverwaltung vom Bauamt bis zum Meldeamt/Standesamt. Unsere Bürger müssen nicht weit fahren, um die Geschäfte des täglichen Lebens zu erledigen.

Die Volksbank Delitzsch kündigte ausgerechnet in diesen Zeiten auch die Schließung der Löbnitzer Filiale an. Diese ist nun erst einmal ausgesetzt. Aber grundsätzlich wurde an den Plänen nichts geändert, obwohl es auch eine Unterschriftensammlung gegen die Schließung gab. Welche Chancen sehen Sie noch?

Ich bin mit dem Vorstand der Volksbank Delitzsch in einem guten Gesprächsverlauf. Bereits am 9. Dezember wurden mir eine befristete Aussetzung der Schließung des SB-Bereiches in der Filiale Löbnitz und weitere Gesprächsbereitschaft zur Findung von Möglichkeiten der Aufrechterhaltung des SB-Bereiches zugesichert. Wir werden in den folgenden Wochen nach einer tragbaren Lösung für unsere Bürger einerseits und auch für die Volksbank Delitzsch suchen.

Die recht überraschende Absage des Festivals Spirit from the Streets, das sich auf dem Flugplatz Roitzschjora etablieren wollte, gehört auch zu den eher schlechten Nachrichten.

Die Absage des Spirit-Festivals hat mich schon etwas überrascht. In einem Gespräch mit dem Veranstalter hat sich es dann aber gezeigt, dass diese Absage nur für das Jahr 2021 gilt. Die Veranstaltung auf dem Flugplatz Roitzschjora ist eine Großveranstaltung mit vielen tausenden Besuchern. Zum heutigen Stand der Coronapandemie ist es nicht absehbar, ob diese durchführbar ist. Wir bleiben für 2022 weiterhin im Gespräch.

Verbunden mit der Ausweisung von Wohngebieten und der Hoffnung auf den Zuzug von Familien sind auch die Sanierung und die Umnutzung des Grundschulgebäudes. Bis zum Jahresende soll nun erst einmal die große Gruppe der Kita in ihre Räume einziehen. Aber das ist sicher nicht alles, was in den kommenden Monaten für dieses Projekt im Gang ist?

Wir wollen dieses Gebäude zu einer multikulturellen Begegnungsstätte ausbauen. Mit der Schaffung von 25 neuen Kitaplätzen für die große Gruppe des Kindergartens, über die Bereitstellung von Coworking Arbeitsplätzen bis zur Gestaltung von Veranstaltungsräumen soll das Gebäude wieder voll genutzt werden. Es erfolgt eine Komplettsanierung mit dem Anbau eines Aufzuges für einen barrierefreien Zugang zum Gesamtgebäude.

Das Kieswerk Löbnitz plant die Erschließung eines neuen Kiesfeldes. Wie sehr kann Löbnitz generell von den Gewerbeansiedlungen profitieren?

Weitere Gewerbeansiedlungen in der Gemeinde Löbnitz sind recht schwierig. Um so wichtiger ist es, unsere bestehenden Gewerbebetriebe in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Sie sind ein stabiles Rückgrat unserer Gemeindefinanzen. Das Kieswerk plant die Erweiterung des bereits bestehenden Abbaufeldes „Sandfeld Nord“. Zur Zeit liegen die Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren zur Einsichtnahme aus. Mit dieser Erweiterung bekommt das Kieswerk Löbnitz Planungssicherheit für weitere circa zehn Jahre und die Gemeinde weiterhin wichtige Einnahmen über die Gewerbesteuer.

Der Seelhausener See war in den vergangenen Jahren mit der Regelung des Gemeingebrauchs Dauerthema, die nach wie vor auf sich warten lässt. Ob gebadet oder Boot gefahren werden kann, soll damit festgelegt werden. Dass und wie der See inoffiziell bereits genutzt wird, lässt sich an den vielen Pfaden ablesen, die hinter den Sperrschildern zum Ufer führen. Wünschen sich die Löbnitzer nach so vielen Jahren tatsächlich die offizielle Regelung?

Der Gemeingebrauch Seelhausener See ist wirklich ein Dauerthema. Wir haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Landratsamt Nordsachsen, dem Tagebausanierer LMBV in Zusammenarbeit mit unserem Seenkoordinator eine Arbeitsgruppe „ Gemeingebrauch Seelhausener See“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, zum Sommer 2021 an zwei bereits festgelegten Stellen das Baden offiziell zu ermöglichen. Dazu müssen aber noch weitere Nutzungsvereinbarungen mit der LMBV erarbeitet und unterzeichnet werden. Das Gesamtverfahren „ Gemeingebrauch Seelhausener See“ kann hoffentlich noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Der Seelhausener See steht weiterhin bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten noch unter Bergrecht.

Sie haben sich vor circa anderthalb Jahren entschlossen, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und als Bürgermeister zu kandidieren. Gab es Momente in den vergangenen Monaten, in denen sie diese Entscheidung bereuten?

Diese Frage kann ich eindeutig mit nein beantworten. Sicher ist es zurzeit keine einfache Aufgabe, eine Gemeinde durch diese schwierige Zeit zu führen. Ich habe mich im vergangenem Jahr nach 25 Jahren Mitglied des Gemeinderates ganz bewusst dafür entschieden, als Bürgermeister meine ganze Kraft in die Entwicklung unserer Gemeinde zu legen. Löbnitz ist eine sehr schöne Gemeinde mit viel Potenzial und sehr engagierten Einwohnern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier gemeinsam noch viel bewegen können.

Zur Person Detlef Hoffmann ist Jahrgang 1958. Er war mehr als 25 Jahre Gemeinderat, zuletzt als stellvertretender Bürgermeister und er kandidierte erst für das Amt an der Spitze der Gemeinde, nachdem Axel Wohlschläger, ebenfalls CDU, im Jahr 2019 zu früh verstorben war. Hoffmann wurde dann bei 57,7 Prozent Wahlbeteiligung mit 99,3 Prozent der Stimmen gewählt. Detlef Hoffmann hat zwei Söhne, die auch seinen Landwirtschaftsbetrieb, den der Diplom-Agraringenieur gemeinsam mit seiner Frau aufgebaut hat, weiterführen.

Von Heike Liesaus