Löbnitz bekommt im Sommer zwei Badestellen

30 Bojen für die Begrenzung sind schon angefordert. Der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) konnte in der Sitzung des Gemeinderats mit einigen konkreten Fakten aufwarten: Nach Jahren vergeblicher Ankündigung werden die ersten beiden offiziellen Badestellen am Seelhausener See in dieser Saison nun wohl tatsächlich Realität.

Die Standorte am Löbnitzer Ufer sind geklärt, alle Hürden bei den Behörden sind genommen. Es müssten nur noch wenige Details im Nutzungsvertrag für den Uferbereich und die Wege dorthin mit dem Tagebausanierer LMBV festgelegt werden. Aber für einen großen Teil der Flächen sei die Gemeinde schon Eigentümer. Die Kommune wird an den Badestellen zwar für Ordnung und Sauberkeit sorgen, aber der Badebetrieb wird auf eigene Gefahr laufen. Eine Aufsicht durch Rettungsschwimmer ist nicht vorgesehen.

Und es gibt weitere Aktivitäten in Richtung touristische See-Nutzung: In den nächsten Tage sollen Ausgleichsmaßnahmen starten. Auf einer Fläche in Richtung Pouch wird Mutterboden abgetragen und dann Magerrasen ausgesät. Später beginnen Arbeiten zur Ufergestaltung für die Flächen des künftigen Ferienhausgebietes. Sie werden als sogenannte Paragraf-4-Maßnahmen finanziert, mit denen die Nachnutzung der ehemaligen Tagebauflächen vorbereitet wird. Im Jahr 2023 soll deren Bebaubarkeit hergestellt werden. So dass sie dem Investor ab 2024 zur Verfügung gestellt werden können.

Aussichten für Sausedlitz

Auch fürs Sausedlitzer Ufer ist eine Badestelle vorgesehen. Dafür muss der Strand noch gestaltet, muss Sand aufgeschüttet werden. Das wird nicht mehr in dieser Saison passieren. Mit der Inbetriebnahme der beiden ersten Badestellen soll der See auch in den Gemeingebrauch übergehen. Der Genehmigungsprozess läuft aber noch weiter. Das betrifft zum Beispiel das Kite-Surfen. Die Schilder, die das Betreten der Ufer vielerorts mit dem Hinweis „Bergbaugelände“ verbieten, verschwinden nicht. Das einstige Tagebaugelände wird nicht so schnell aus dem Bergrecht entlassen, dafür sind weitere Bauprojekte bis hin zur Verlegung des Lober-Leine-Kanals nötig.

