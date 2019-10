Löbnitz geht neue Wege in der Kinderbetreuung

Löbnitz

Die Gemeinde Löbnitz will neue Wege in der Kinderbetreuung gehen. Dieser Tage findet ein Sondierungsgespräch mit dem Soziokulturellen Zentrum Delitzsch (SKZ) statt. Darüber informierte der amtierende Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) in der Ratssitzung am Montagabend. Es solle ausgelotet werden, ob eine Tagesmutter unter dem Dach der ehemaligen Schule in Reibitz angesiedelt werden kann. Denn dort betreibt das SKZ seit Anfang des Jahres bereits ein Mutter-Kind-Heim. Mit einer Tagesbetreuung könnte der Engpass an Kita-Plätzen in der Gemeinde etwas gemildert werden. Die Gemeinde Löbnitz ist schon lange auf der Suche nach einer Tagesmutter. Die letzte aussichtsreiche Bewerberin war wieder abgesprungen. „Für eine schnelle Lösung geht nur die Reibitzer Variante“, erklärte SPD-Gemeinderat Heiko Wittig, der auch im Vorstand des SKZ ist.

Arbeit an Betreuungslösung

Vor allem müsse dann mit den zuständigen Stellen des Landratsamtes gesprochen werden, um zu klären, wie so eine Betreuungslösung aussehen könnte. „Wenn der Bedarf so riesengroß ist, muss man versuchen, neue Wege zu gehen“, so Detlef Hoffmanngegenüber der LVZ.

Erweiterung der Kita-Kapazität

Die Gemeinde plant außerdem eine größere Erweiterung der Kita-Kapazität in Löbnitz. Die Vorschulgruppe soll eine Etage im Gebäude der Grundschule beziehen. Damit kämen zu den bisherigen 95 Kita-Plätzen 20 dazu. Es würden vor allem dringend benötigte Krippenplätze im Kita-Gebäude frei, die derzeit noch von älteren Kindern blockiert werden.

Außerdem soll das Grundschul-Gebäude saniert werden. Das wird aber länger dauern. Die einstige Polytechnische Oberschule war in den 70er-Jahren für 360 Schüler konzipiert. Heute lernen 65 Grundschüler dort. Die Sanierungsarbeiten sollen auf den laufenden Betreuungs- und Schulbetrieb abgestimmt werden. Die Gemeinde hofft, das dass Projekt bis Ende 2022 vollendet ist. Der Umzug der Vorschulgruppe soll sogar schon bis Herbst 2020 erfolgen.

Abstimmung

Inzwischen ist das Architekturbüro beauftragt. Zeitnah soll es eine „Wünsch-dir-was-Runde“ mit Schule, Hort und Kindergarten geben, deren Ergebnisse den Planern an die Hand gegeben werden. Die Gemeinde habe die abgeforderten Unterlagen zugearbeitet. Die Pläne werden bis zum Frühjahr gebraucht, um Fördermittelanträge einzureichen.

Von Heike Liesaus