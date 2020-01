Detlef Hoffmann (CDU) ist noch gar nicht richtig im Amt. Am Dienstag, dem 7. Januar, ist sein erster richtiger Arbeitstag als Bürgermeister in Löbnitz. Er ist am ersten Advent gewählt worden. Trotzdem war die Gemeinde in den vergangenen Monaten für ihn ein Vollzeitjob. Er erklärt warum.