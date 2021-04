Löbnitz

Es hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass nach all den Stadt- und Gemeindefest-Absagen das Löbnitzer Parkfest vom 18. bis 20. Juni noch stattfinden könnte. Aber nun machte es Bürgermeister Detlef Hoffmann offiziell: „Die Corona-Schutz-Verordnungen gelten bis zum 30. Juni. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Abstand zu nehmen. Es wird kein Parkfest 2021 geben“, erklärte er im Gemeinderat. „Das heißt aber nicht, dass wir den Rest des Jahres nichts machen wollen. Wir sind dabei, Ideen zu sammeln, was möglich wäre, vom Puppentheater für Kinder bis hin zum Subbotnik mit Grillen und Musik zum Abschluss.“ Es könne auch ein ganz neues Fest im August/September im kleineren Rahmen als gemütliches Beisammensein stattfinden. 

Einfach und schnell

Das Parkfest sei in der Kürze der Zeit nun auch gar nicht mehr zu organisieren, unterstützte CDU-Gemeinderat Ulf Herrmann die Absage. „Wenn es wieder möglich wird, sollten wir in der Lage sein, etwas einfach und schnell zu gestalten.“ Das sei wichtig, um den Löbnitzern wieder eine Perspektive zu geben, unterstützte Boost den Vorschlag: „Ich weiß nicht wie es der Reitverein sieht, aber vielleicht mit einem kleineren Turnier im Herbst.“ Damit könnte sich zum gegebenen Zeitpunkt der Sozialausschuss befassen, merkte Heiko Wittig (SPD) an. „Da bin ich schon seit 30 Jahren drin und er hat noch nie getagt.“

Konsequenzen fürs Reit- und Springturnier

Aber: Die Parkfestabsage habe auch Konsequenzen fürs Reit- und Springturnier. Das eng mit dem Parkfest verbunden ist und jeweils parallel dazu im Parkstadion unter Regie des Reit- und Fahrvereins St. Georg läuft, so Bürgermeister Detlef Hoffmann. Müsste er nun das Reitstadion auch fürs Turnier sperren? Das sahen Gemeinderäte nicht so: Der Reitsportbetrieb läuft weiter, die Tiere müssen bewegt werden. Derzeit finden auch Turniere statt. Dabei sind aber nur Profi-Reiter zugelassen. Die Auflagen sind enorm. Publikum darf nicht anwesend sein. Die Veranstalter müssen für Absperrungen sorgen.

Von Heike Liesaus