Löbnitz

Musik, Tanz, Reitsport, Mode und Klamauk – mit dieser vielfältigen Mischung startete am Freitag die Löbnitzer Gemeinde in das Parkfest-Wochenende. Dreh- und Angelpunkt waren der Reitplatz und die Festwiese nebenan. Schon am ersten Abend freuten sich die Organisatoren über viele Besucher und an der Bühne genossen die Gäste das Programm.

Vize-Bürgermeister erinnert an verstorbenen Axel Wohlschläger

Die Eröffnungsrede hielt der stellvertretende Bürgermeister Detlef Hoffmann. Überschattet wurden die Tage von dem viel zu frühen Tod des Bürgermeisters Axel Wohlschläger. In seiner Ansprache ließ der Stellvertreter die letzten Jahre Revue passieren. Er erinnerte an den Ausbruch der Krankheit und dass Axel Wohlschläger seine Amtsgeschäfte trotz allem aufrechterhielt und neben der Behandlung seine Aufgaben weiterhin im Sinne der Gemeinde erledigte. „Herr Wohlschläger war nicht nur in unserer Gemeinde beliebt, sondern weit außerhalb der Region aufgrund seines Wirkens bekannt“, erklärt Hoffmann am Abend. „Es ist sehr schwer, hier die richtigen Worte zu finden, die in so einer Situation angebracht sind. Es muss weitergehen und auch das Parkfest mit seiner Tradition sollte nicht ausfallen. Auch das ist ein Wunsch Wohlschlägers gewesen“, erzählt der Stellvertreter weiter.

Modenschau mit Karl Lagerfeld

Unterdessen machen sich hinter der Bühne die Mitwirkenden breit. Eine Modenschau mit Karl Lagerfeld zeigt die neuesten Sommertrends der Damen aus den regionalen Boutiquen. Zwischendurch erfreuten die Männer der Fußballmannschaften die Damen mit bayrischem Chic, bevor die Diven als besonderes Highlight über den Laufsteg wandeln.

Löbnitz singt und tanzt für Löbnitz

Das Bühnenprogramm mit seinem großen Unterhaltungswert steht seit 42 Jahren unter dem Motto „ Löbnitz singt und tanzt für Löbnitz“. Die Kindertagesstätte, Grundschule, Sport- und Fußballverein und die regionale Jugendband RMC gestalteten die Festivitäten mit. Überall an den Biertischen sitzen und feiern die Besucher. „Weil wir alle Löbnitzer sind, kommen wir auf jeden Fall auch alle drei Tage her“, erzählen Bettina und Doris, die gemeinsam mit ihren Freundinnen und deren Männern am Tisch sitzen und den Abend genießen. „Der Herd beleibt kalt und am Samstag gibt es leckeres Essen aus der Gulaschkanone“ fügen die Frauen hinzu.

Wolfgang-Petry-Double tritt zum Parkfest auf

Viel Kurzweil und tolle Angebote bereicherten auch den Samstag. Hier gab es am Nachmittag Oldtimer zu bestaunen, Tanz und Theater aber Schlagerhits mit einem Wolfgang-Petry-Double, Rock am Abend und die Show der Glauchaer Tanzgruppe.

Der Sonntag klang mit Frühschoppen und einem musikalischen Ausflug in die Konditorei aus. An allen drei Tagen zeigten an der Reitstation Pferde und ihre Reiter bei den Springprüfungen ihr Können. Das Turnier auf dem Reitplatz startete bereits am Donnerstag und ist eines der größten Wettbewerbe in der Region.

Von Anke Herold