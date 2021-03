Löbnitz will von Nähe zu Leipzig und den Seen profitieren

Löbnitz

Leipzig zieht nicht nur Einwohner an, sondern auch Touristen. Diese Region erstreckt sich auch bis Löbnitz. Die Gemeinde hat beschlossen, in den Tourismusverband einzutreten, der zwar jetzt noch Burgen- und Heideland heißt, dessen Umfirmierung in einen Verband Region Leipzig aber vorgesehen ist. Einen ähnlichen Beschluss hat auch Rackwitz vor einigen Wochen gefasst. Auch Delitzsch ist schon im Burgen- und Heideland-Verband.

Noch wird der Tourismus in Löbnitz von der Gemeinde selbst als eher „zartes Pflänzchen“ bewertet. Aber Löbnitz wirbt mit der Lage am neu entstandenen Seelhausener See und zur nahen Dübener Heide. Zudem ist die Kirche mit der wertvollen Kassettendecke ein Anziehungspunkt. Löbnitz kann auf seine Verbindungen zu Luther verweisen und auf die Tradition als Pferdedorf.

Auf dem Prüfstand

Löbnitz gehört bisher außerdem zum Verband Leipziger Neuseenland. Dessen Entwicklung steht nun für die Löbnitzer auf dem Prüfstand. Auf alle Fälle wird die Gemeinde noch bis zum 31. Dezember Mitglied sein. Der Neuseenland-Verband hatte die Region seit acht Jahren als Reiseziel vorangebracht.

Es ist jedoch vorgesehen, im Verband der Region Leipzig die verschiedenen Sparten zu berücksichtigen, die letztlich das Gesamtpaket ausmachen: Burgen, Seen, Heide, City. Diese Sparten sind schon jetzt auf der Website der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) verzeichnet. Die LTM vermarktet die Region bereits seit 2013 professionell, erläutert Uta Schladitz, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises. Gezahlt wird für die Verbandsmitgliedschaft ein Euro pro Einwohner. In Löbnitz wohnen circa 2000 Menschen.

Von Heike Liesaus