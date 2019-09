Löbnitzer Jugendliche sollen mehr Einfluss bekommen

Löbnitz

Jugendliche sollen in der Gemeinde Löbnitz mehr Einfluss bekommen. Dazu fand dieser Tage ein erstes Treffen statt: Zwölf Teilnehmer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren waren dabei. Sandra Merkel aus der SPD-Fraktion hatte die Sache angestoßen und im Vorfeld im Gemeinderat besprochen. Denn die Jugend und damit ihre Belange seien einfach in diesem Gremium unterrepräsentiert. Alle Mitglieder sind über 40 Jahre alt, die meisten über 50. „In Pouch gibt es zum Beispiel ein Jugendparlament“, schaut Sandra Merkel über die Landesgrenze. „Sie wollen einen Skate-Park bauen und haben jetzt die Fördermittel beisammen.“ Warum sollten solche Potenziale nicht auch in Löbnitz genutzt werden?

Jugendliche aus allen Ortsteilen

Das erste Treffen fand im Begegnungszentrum im Feuerwehrgerätehaus und damit genau an dem Ort statt, an dem sich die Gemeinderäte jeweils zu ihren Sitzungen treffen. Auch der amtierende Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) war dabei. Sandra Merkel ist gelernte Sozialversicherungsfachangestellte, arbeitet hauptberuflich in einer Personalabteilung und trainiert im Ehrenamt zwei Handballmannschaften. Sie hat ihre Kontakte genutzt, um die Jugendlichen zusammenzubringen. „Wir hatten Jugendliche aus fast allen Ortsteilen dabei. Nur mit Sausedlitz hat es noch nicht geklappt“, so die 42-Jährige.

Weiteres Treffen geplant

Es wurde nachgeforscht, was die Jugendlichen wünschen. Natürlich kam da auch der Wunsch nach einem Jugendclub auf oder nach der Möglichkeit, den Kunstrasenplatz an der Schule zu nutzen. Und es wird nun gemeinsam darüber nachgedacht, ob es künftig in Löbnitz ein Jugendparlament oder einfach regelmäßige Treffs mit Gemeinderäten und Bürgermeister geben sollte. Nach den Herbstferien soll es nun die nächste Zusammenkunft geben. Der Termin wird noch festgelegt und veröffentlicht. „Weitere Interessenten können dann gern dazukommen“, erklärt Sandra Merkel. „Wir wollen dann einen Gast aus Taucha oder Pouch einladen, der uns erklärt, wie die Gründung seines Jugendparlaments lief, und was damit alles zusammenhing und zu beachten war.“

Von Heike Liesaus