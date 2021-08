Löbnitzer Kreisrat kritisiert Schließung der Volksbank-Filiale

Löbnitz

Die Volksbank Delitzsch schließt ihre Zweigstelle in Löbnitz wie berichtet zum 30. September endgültig. Der Betrieb sei seit Jahren nicht rentabel. Die Verluste könnten über andere Bereiche nicht mehr ausgeglichen werden, so die Begründung. Heiko Wittig, SPD-Gemeinderat und -Kreistagsmitglied, reagiert verärgert. Er hatte die Löbnitzer Unterschriftensammlung initiiert: „Die Volksbank sollte sich dringend umbenennen“, kommentiert Wittig nun die Nachricht, die den Kunden des genossenschaftlichen Kreditinstitutes auch per Brief zuging.

Recht auf Infrastruktur

„Weder interessiert die Vertreter der Volksbank die Meinung des Volkes, noch nimmt sie zur Kenntnis, dass auch das Volk auf dem Lande ein Recht auf das Vorhalten von Infrastruktur hat. Zum Glück haben wir in Löbnitz noch eine Sparkasse“, so der Löbnitzer. Sein Vorwurf an den Vorstand der Volksbank Delitzsch: Er habe nicht das Gespräch mit der Bürgerinitiative „Erhalt der Volksbank Löbnitz“ gesucht. „Als Vorsitzender der Bürgerinitiative stand ich im Kontakt mit dem Aufsichtsrat und mir wurden auch weitere Gespräche versprochen, doch seitdem passierte nichts mehr.“ Ihm persönlich falle es nicht schwer, die Konsequenzen zu ziehen. Er habe sich für den Erhalt der Volksbank-Zweigstelle nur deshalb engagiert, weil ihm „die vielen älteren Leute in unserer Gemeinde und den umliegenden Orten leidtun“.

In den vergangenen Monaten war die Löbnitzer Filiale im Gegensatz zu den anderen Land-Zweigstellen, die bereits zum Jahresende 2020 schlossen, noch als Automatenstandort offen gehalten worden. Laut Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) stand die Gemeinde Löbnitz in dieser Zeit mit dem Volksbank-Vorstand in Kontakt. Es sei nach Lösungen gesucht worden. Aber letztlich fand sich keine, die wirtschaftlich umsetzbar war.

