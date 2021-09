Löbnitz

Das Löbnitzer Reit-Stadion soll in Zukunft Martin-und-Wolfgang-Müller-Reit-Stadion heißen. Damit wird die Lebensleistung von zwei Reitsport-Enthusiasten gewürdigt, die der Gemeinde zu dieser Sportanlage verhalfen. Letztlich müssen vor allem Schilder erneuert werden. Das könnte vielleicht mit Hilfe einer Geburtstags-Spenden-Aktion passieren. Denn Wolfgang Müller kann Anfang Oktober seinen 90. feiern. Die Namensgebung könnte beim Löbnitzer Herbstfest am 2. und 3. Oktober erfolgen.

Lesen Sie auch:

Täglicher Ritt als Lebenselexier

Löbnitzer Reitstadion erhält Verjüngungskur

Löbnitzer Profi reitet weiter: Hoch zu Ross durch die Corona-Zeit

Die beiden Müllers sind nicht verwandt. Aber der Vorsitzende der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Martin Müller hatte den erfolgreichen Reitsportler in den 70er-Jahren nach Löbnitz gelockt. Der Ort sollte mehr haben, als nur einen örtlichen Reitverein. Irgendwann hatte sich Wolfgang ein Areal in der Standardgröße 60 mal 20 Meter auf dem abgeernteten Maisfeld neben dem Park fürs Training abgesteckt. Daraus wurde dank Martin Müller das Reitstadion, das heute als eine der kompaktesten und schönsten Anlagen Deutschlands gilt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Beschluss zur Namensgebung fiel einstimmig. Auch SPD-Gemeinderat Heiko Wittig hatte schon vor der Sitzung am Montagabend erklärt, die Würdigung zu unterstützen. „Allerdings gibt es noch mehr Löbnitzer, die sich um das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben. In zahlreichen anderen Kommunen gibt es längst Ehrenbürgersatzungen und gewürdigte Ehrenbürger.“ Er hatte gleich zwei Vorschläge dazu: Wolfgang Müller sollte auch zum Ehrenbürger ernannt werden. Zudem sollte der „langjährige überaus engagierte und beliebte Allgemeinmediziner Dr. Klaus Wilhelm“ ebenfalls Ehrenbürger werden. Beschlossen wurde darüber jedoch noch nicht. Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) hatte aber schon eine Muster-Satzung mitgebracht. Einige Punkte konnten besprochen werden, bevor sie in der nächsten Ratssitzung zum Beschluss steht.

Von Heike Liesaus