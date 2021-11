Löbnitzer Trümmergrundstück soll Jugendtreff werden

Löbnitz

Wo können Jugendliche auf dem Land einfach mal so zusammenkommen? Für Löbnitz war da am Anfang die Idee, einen Open-Air-Treffpunkt in Eigeninitiative zu schaffen. Doch nach einigen Arbeitseinsätzen hat sich herausgestellt: Das ausersehene 1500 Quadratmeter große Grundstück an der Flugplatzstraße zu beräumen geht über die Kräfte von jugendlichem und ehrenamtlichem Engagement. Erneut hilft nun Fördergeld aus dem Programm Vitale Dorfkerne.

Lesen Sie auch:

Löbnitzer Jugendliche wollen eigenen Treff

Die Ave zieht in den Kirchgarten Löbnitz

Jugendtreff in Reibitz brennt ab – Brandstiftung?

Das Grundstück gehört der Gemeinde. Aber es war an einen Baubetrieb verpachtet, der in Insolvenz gegangen ist. Ein verfallender großer Schuppen und jede Menge unbrauchbares Baumaterial türmt sich auf dem Grundstück. Aber es steht auch schon ein anderswo ausrangiertes Buswartehaus auf der Fläche. Zeugnis der ersten Aktivitäten. „Bei uns wird nichts weggeworfen“, kommentiert Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) die Nachnutzung.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landrat Kai Emanuel (parteilos) überbrachte jetzt den Fördermittelbescheid. 124 000 Euro soll das Projekt kosten. Ein Entwurf zeigt Kommunikations- und Grillplatz, Chill-out-Bänke, Tischtennisplatte, Bolztor und Boccia-Areal. Auch an Graffitiwand, Fahrrad- und Bastel-Aral ist gedacht. Es gibt eine 75-prozentige Förderung, in die sich Bund und Freistaat zu drei und zwei Fünfteln teilen. Die Gemeinde wird Eigenmittel in Höhe von 30 000 Euro beisteuern.

Die Nähe zur Ferienhaussiedlung, die auch noch erweitert wird, sei unproblematisch, so Hoffmann. Der Treffpunkt ist offen für alle, kann auch Jugendliche und Kinder der Wochenend-Löbnitzer anziehen, soll auch als Rastplatz dienen. Voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres soll die Umsetzung starten, wenn auch die Jugendlichen mitmachen können.

Von Heike Liesaus