Löbnitzer Ziel: offizielle Badestellen am Seelhausener See

Zwei Jahre als Bürgermeister im Amt, fast zwei Jahre im Pandemie-Modus. Aber im Leben der Gemeinde Löbnitz ist das nicht alles, macht Oberhaupt Detlef Hoffmann (63, CDU) deutlich.

Wollen Sie überhaupt noch über Corona sprechen?

An dem Thema kommen wir nach wie vor nicht vorbei. Es ist eines der Themen, die uns derzeit besonders stark beschäftigen. Momentan bereiten wir mehrere Impf-Aktionen vor, die bei uns im Sportlerheim am 27. Januar, 24. Februar und am 27. März starten. Wir haben uns entschieden, das wieder zu terminieren. Ich bin kein Freund davon, die Menschen ohne Termin im Wetter stehen zu lassen. Die Terminvergabe ist für die kommunalen Mitarbeiter mit erheblichem Mehraufwand verbunden, aber wir tun es gern für unsere Bürger. Denn wir sehen, wie gut es funktioniert. Unsere letzte Impfaktion am 14. Dezember ging hervorragend über die Bühne. Wir haben auch in unserer Verwaltung einen Langzeit-Covid-Fall, der nun schon fast ein Jahr geht. Ansonsten halten sich die Ausfälle aber im Rahmen. Wir halten uns an die Regeln. Für Besucher in der Verwaltung haben wir die ganze Zeit Terminvergaben nicht abgeschafft. Das funktioniert auch gut. Wartezeiten entfallen.

Wir hatten im vorigen Jahr darüber gesprochen, dass die gute Infrastruktur in Löbnitz geholfen hat, über die Zeit zu kommen. Trotzdem bleiben auch hier Wünsche offen.

Die Schließung der Volksbank-Filiale war da sicher ein gewisser Abbruch. Aber die Räume sind nun vermietet: Ein Pflegedienst errichtet hier seinen Stützpunkt. So dass auch unsere älteren Bürger dort eventuell ein Tagespflegeangebot vorfinden. Das ist ein positiver Aspekt der Nachnutzung. Natürlich haben wir dann noch die offenen Fragen am Seelhausener See und die Grundschule.

Ich habe auch an den Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr gedacht ...

Die würde sich der eine oder andere sicher intensiver wünschen. Was aber fehlt, ist eine Verbindung nach Sachsen-Anhalt. Diese ist faktisch gar nicht vorhanden. Wir können gut nach Delitzsch und Bad Düben, aber nicht nach Pouch und Bitterfeld, so wie es früher einmal war. Das wäre jedoch nur über übergeordnete Behörden anzugehen. Als Kommune kriegen wir das nicht organisiert.

Leidet Löbnitz unter dieser Randlage im Freistaat?

Leidet ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wir stehen oft Gegensätzen gegenüber. Gerade in Corona-Zeiten sehen wir extrem unterschiedliche Regelungen. Pouch ist einen Katzensprung entfernt. Dort kann man schon mit normaler Maske einkaufen gehen, in Sachsen nur mit FFP2. Und wenn die Entscheidung steht, nach Delitzsch oder Bitterfeld zum Einkaufen zu fahren, dann ist schon spürbar, wohin es bevorzugt geht.

Trotz der Corona-Lage wurde auch an anderen Themen gearbeitet. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis, was zum Beispiel die Sanierung des Schulgebäudes betrifft.

Wir sind mit mehreren Förderanträgen gescheitert. Wir haben jetzt den Antrag gestellt, das Projekt in das Förderprogramm nach der Schulinfrastrukturverordnung aufzunehmen. Damit wäre aber ein Start nicht vor 2023 möglich. Doch wir haben erreicht, dass wir jetzt das undichte Dach der Turnhalle sanieren können. Wir werden im März ausschreiben, so dass wir ab April/Mai die Arbeiten durchführen können. Bis Ende der Sommerferien sollen sie abgeschlossen sein. Die ursprünglich geplanten 175 000 Euro werden sicher nicht mehr reichen. Die Zuwendung in Höhe von 131 000 Euro steht fest. Wir werden die höheren Eigenmittel aufbringen müssen.

Kitesurfer sind bereits oft am Seelhausener See bei Löbnitz zu sehen. Quelle: Heike Liesaus

Wie sieht es für die Regelung des Gemeingebrauchs am Seelhausener See aus?

Ziel ist es, zur Badesaison 2022 zwei offizielle Badestellen zu eröffnen. Es gab gerade eine Videokonferenz mit beteiligten Behörden, bei der letzte nötige vertragliche Schritte wie Nutzungsrecht der Wege und des Strandes sowie die praktische Umsetzung besprochen wurden. Ebenfalls positiv für uns: Nach dem Stopp der Paragraf-4-Maßnahmen sind nun doch noch Mittel genehmigt worden, mit denen die Flächengestaltung für das Ferienhausgebiet beginnen kann. Wir rechnen Mitte des Jahres mit dem Arbeitsbeginn seitens des Tagebausanierers LMBV und damit mit sichtbaren Aktivitäten. Momentan baut der Anglerverband auch schon eine Steganlage.

Der Verein der Kite-Surfer wollte ebenfalls einen Parkplatz bauen?

Das geht aber ebenfalls über Paragraf-4-Maßnahmen. Das ist zurzeit etwas zurückgestellt. Wir sind derzeit dabei, eine Nutzungsvereinbarung zu treffen, die das Territorium ausweisen, wo die Kiter auf dem Gelände der Gemeinde parken dürfen. Damit die Zufahrt zum See nicht mehr so wild zugeparkt wird. Das hat aber noch keine Auswirkung auf die Genehmigung des Kite-Surfens.

Mit dauerhaften Ansiedlungen sieht es besser aus. Ist die Zahl der Löbnitzer erneut gewachsen?

Völlig richtig. Wir entwickeln uns stetig. Zum 1. Januar 2022 hatten wir 2111 Einwohner. Das sind erneut 15 mehr als im vergangenen Jahr. Ende 2018 waren es 2016 Einwohner.

Platz für Unterricht und Kita-Betreuung ist da, aber das Schulgebäude muss saniert werden. Quelle: Heike Liesaus

Neben der Schule muss auch etwas für die noch jüngeren Löbnitzer getan werden. Hat die Gemeinde überhaupt noch freie Kita-Plätze?

Die Erweiterung der Kita ist bei uns mit der Sanierung des Grundschulgebäudes verbunden. Wir haben eine Containerlösung geprüft. Aber diese wäre teuer und als Überbrückung nur über Eigenmittel zu finanzieren, die wir nicht haben. Es ist uns gelungen, eine Tagesmutter zu etablieren. Und wir sind auf der Suche nach einer zweiten. Momentan ist es uns immer noch gelungen, den Bedarf mit Hilfe des Kita-Trägers, der Diakonie, zu decken. Wenn auch nicht immer zum Wunschtermin, aber zumindest relativ zeitnah. Das sieht auch in der nächsten Zeit erstmal so aus. Aber mit der Entwicklung der neuen Baugebiete wird es problematisch. Die Frage muss gelöst werden. Es steht ja auch die Zweizügigkeit der Grundschule an. Dann brauchen wir auf alle Fälle die Räume, die ja vorhanden sind, nur nicht in dem Zustand, in dem sie sein sollten.

Zur Person Detlef Hoffmann (63, CDU) wurde im Dezember 2019 mit 99,3 Prozent der Stimmen als Bürgermeister gewählt und trat im Januar 2020 sein Amt an. Als damals 61-Jähriger hatte er sich entschlossen zu kandidieren, weil Vorgänger Axel Wohlschläger im Sommer zuvor verstorben war. Hoffmann hatte ihn bereits seit Monaten ehrenamtlich vertreten. Der Diplom-Agraringenieur war bereits mehr als 25 Jahre im Gemeinderat engagiert. Detlef Hoffmann ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne.

Im vorigen Jahr stand die Gemeinde abundant da. Was zwar für eine gute Lage der Wirtschaft und von Steuereinnahmen spricht, aber damit bleiben die Schlüsselzuweisungen des Freistaates aus.

Das war ein kleiner Schock. Aber das war offenbar nicht der endgültige Stand. Wir haben im Bereich der Eigenmittel trotzdem wenig Spielraum. Wir hoffen, unter anderem mit dem Ferienhausgebiet, den Entwicklungen im Bereich des Tourismus auch Einnahmen für die Kommune zu erarbeiten. Es hat sich ja auch in Corona-Zeiten gezeigt, dass wieder eher mehr nahe Ziele und Sehenswürdigkeiten erkundet werden.

Was lässt Sie optimistisch ins neue Jahr schauen?

Wir sind eine Gemeinde, in der viele eigene Ideen entwickeln, wo nicht nur gewartet wird, was Verwaltung oder der Bürgermeister vorgeben. Es werden eigene Gedanken eingebracht und es wird sich auch mit um die Realisierung gekümmert. Beispiel ist der Jugendtreff, aber auch viele andere Projekte für Erholung und Freizeit in Löbnitz.

Von Heike Liesaus