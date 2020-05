Löbnitzer arbeiten weiter am Kirchgarten

Löbnitz

Die Abrechnung für den Löbnitzer Ave von Schönfeldt-Garten hat erwartungsgemäß Mehrkosten ergeben, informiert Pfarrer Matthias Taatz die Gemeinde. Diese Abweichungen würden mit circa 30 000 Euro im Bereich der 10 Prozent liegen. Diese Schulden würden nun nach und nach abgetragen werden müssen. Das „Gartenhaus“ gleich neben den Parkplätzen, das vom Löbnitzer Zimmereibetrieb Bernhard Ehrler und Helfern errichtet wurde, soll trotzdem auch noch um eine Toilette ergänzt werden, die öffentlich zugänglich sein soll. Die Sanitäreinrichtung würde schließlich auch Besuchern des Spielplatzes zu Gute kommen.

Wartebereich und Nebengelass

Aber das Gartenhaus hat gleich mehrere Funktionen: Gäste, die zu einer Besichtigung der weltgrößten nachreformatorischen Bilderdecke kommen, haben dort einen überdachten Wartebereich. Außerdem hat die Kirchengemeinde dort ein Nebengelass für Equipment. Das ist auch für den Adventsmarkt nötig. Die ebenfalls dort installierte E-Bike-Station wurde ebenfalls schon genutzt.

Vitale Ortszentren

Zum einen würden sich nun die Verantwortlichen über helfende Hände bei der Betreuung und Pflege des Schönfeldt-Gartens freuen. Zum anderen ist Achtsamkeit der Besucher gefragt. Ausreichend Papierkörbe sind jedenfalls aufgestellt. Im vorigen Jahr ist das vorher eher schmucklose Areal rund um die Kirche zum Lehr- und Lustgarten, einem Begegnungsort für Einheimische und Gäste, für Alte und Junge umgestaltet worden. Der größte Teil der Kosten wurde passenderweise über das Programm „Vitale Ortszentren“ finanziert.

Pfarrhaus-Fassade wird repariert

Die Sanierung des Pfarrhauses nebenan ist schon etwas länger her. Nach 25 Jahren wird auch die Fassade auf Schäden untersucht und eine Reparatur geplant. Lässt es sich finanzieren, ist auch eine Verbesserung der energetischen Situation drin und es könnte ein Vordach gebaut werden. Dann würde der Eingang bei Regen komfortabler.

Sausedlitzer Kirche fast fertig

An der Kirche im Löbnitzer Ortsteil Reibitz ist geplant, den Kreuzgang-Garten, der ebenfalls neben der Kirche angelegt wurde, als Ausstellungsfläche für künstlerische Objekte zu nutzen. Allerdings sind die damit verbundenen Veranstaltungen in diesem Jahr erst einmal in weite Ferne gerückt. In der Kirche im Ort Sausedlitz sind die Arbeiten am Gestühl, die farbige Ausgestaltung und die Aufarbeitung der Fußböden jetzt fast abgeschlossen.

